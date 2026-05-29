Reconocen a trabajadores destacados del Instituto Nacional de la Reserva Estatal en Las Tunas

Reconocen a trabajadores destacados del Instituto Nacional de la Reserva Estatal en Las Tunas

Las Tunas.- La Medalla de la Producción y la Defensa fue entregada a un grupo de trabajadores del Instituto Nacional de la Reserva Estatal en la provincia de Las Tunas, durante el acto central por el aniversario 45 de esa institución.

Este estímulo, aprobado mediante decreto presidencial del Consejo de Estado, se otorga por los resultados obtenidos en 2025 a quienes se distinguen en la preservación de los recursos que el país mantiene para situaciones excepcionales.

En la ceremonia también se reconoció la labor de otros trabajadores de la entidad, en mérito a su labor en la custodia y administración de los bienes del Estado.

El primer secretario del Comité Provincial del Partido, Osbel Lorenzo Rodríguez, felicitó al personal del organismo, creado por el Comandante en Jefe Fidel Castro el 28 de mayo de 1981.

A lo largo de sus 45 años de trayectoria, el Instituto Nacional de Reservas del Estado se ha consolidado como un referente indispensable para la nación. Su gestión no solo asegura la estabilidad económica en momentos de crisis, sino que también fortalece la capacidad defensiva del país, convirtiéndose en un apoyo decisivo frente a desafíos internos y externos.

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