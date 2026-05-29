Convocan en Las Tunas a primera feria de fuentes renovables de energía

Las Tunas.- Con el objetivo de incentivar el uso de fuentes renovables ante el complejo escenario energético que vive el país, este sábado 30 de mayo tendrá lugar en la Universidad de Las Tunas la primera feria dedicada a las energías limpias.

El evento, convocado por el gobierno provincial, reunirá a todos los actores de la economía y estará abierto a la población. Por su carácter expositivo-comercial, los asistentes podrán informarse, asesorarse y adquirir productos y equipamientos relacionados con la temática.

La sede será el Campus Lenin de la Universidad de Las Tunas. En conferencia de prensa, Fidel Gordo Escobar, coordinador de objetivos y programas del gobierno, subrayó que la feria busca mostrar los avances provinciales en el cambio de la matriz energética, más allá de las dificultades actuales.

Como parte del programa, se inaugurará el Centro Regional de Capacitación en Fuentes Renovables de Energía, iniciativa conjunta de los ministerios de Energía y Minas y Educación Superior. La rectora del centro de altos estudios, Dr. C. Yoenia Virgen Barbán Zarduy, destacó que este espacio fortalecerá la formación científica y técnica en el territorio.

La feria incluirá exposiciones de tecnologías y proyectos, conferencias —entre ellas una actualización del marco jurídico para el uso de energías renovables— e intercambios científicos sobre desarrollo sostenible.

La provincia de Las Tunas mantiene la meta de convertirse en la capital de las energías renovables en Cuba, apoyada en la ciencia y el respaldo gubernamental. En este camino, la Empresa Eléctrica Provincial presentará sus avances en la instalación de módulos fotovoltaicos en instituciones y centros de servicios a la población.

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