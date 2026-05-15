Agricultores tuneros cumplen primeros meses de la campaña de siembra

Las Tunas.- Durante los meses de marzo y abril, los agricultores de la provincia de Las Tunas plantaron siete mil 444 hectáreas (ha), como parte de la campaña de siembra de primavera, que se extenderá hasta el 31 de agosto.

Esa cifra representa cinco ha por encima del plan hasta la fecha, según informó Luis Oro Torres, jefe del departamento de Cultivos Varios en la delegación territorial del Ministerio de la Agricultura.

Refirió el funcionario que las frutas y los granos se cumplen al 100 por ciento (%) y que las hortalizas se comportan al 108 %. En cambio, la siembra de viandas no alcanzó lo planificado para la etapa y quedó al 95 %.

En ese indicador incide el cultivo del plátano pues de las 833 ha previstas, solo se cubrieron 454 porque se trata de un renglón que demanda una cantidad considerable de combustible para la preparación de los suelos.

No obstante, los agricultores locales aplican alternativas como el uso de la tracción animal para buscar profundidad porque si no se logra, las plantaciones corren mucho peligro ante la ocurrencia de los vientos típicos de este período.

Por último, Oro Torres dijo que en los primeros dos meses de la campaña incumplen los municipios de Majibacoa y Colombia y que se aprovecharon las lluvias recientes para sembrar, especialmente en aquellos lugares con tierras ya listas.

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