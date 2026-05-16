Reafirma Cuba compromiso con la coexistencia pacífica

La Habana.- El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, reafirmó el compromiso de la isla con la coexistencia pacífica, a propósito de celebrarse hoy el Día Internacional de la Convivencia en Paz.

Por medio de un mensaje en X el canciller señaló que «el escenario internacional actual enfrenta las consecuencias de la imposición de la paz a través de la fuerza, una amenazante doctrina imperialista con declarados objetivos de dominación».

Rodríguez subrayó que, «en este Día Internacional de la Convivencia en Paz, reafirmamos el compromiso de Cuba con ese propósito de la Carta de Naciones Unidas».

Asimismo, exhortó a construir con urgencia «un nuevo orden internacional donde prevalezca la paz y la estabilidad sobre las guerras y las amenazas; la diplomacia y el diálogo sobre las medidas coercitivas unilaterales y el chantaje».

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