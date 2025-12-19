Portada » Noticias » Las Tunas » Conmemoran en el municipio de Colombia aniversario 67 del Triunfo de la Revolución Cubana

Colombia, Las Tunas.- El pueblo del municipio de Colombia conmemoró el aniversario 67 del Triunfo de la Revolución Cubana, celebración que se desarrolló en la Plaza del Mercado donde se concentraron miles de trabajadores.

Con la condición de destacado a nivel provincial en la emulación por el primero de enero, la ocasión permitió reconocer a organizaciones políticas y de masas, organismos y entidades con diversos resultados durante el año 2025, a las comisiones permanentes de trabajo de la Asamblea Municipal del Poder Popular y a los Consejos Populares uno Anacaona y siete Borbollón.

Destacó el reconocimiento a los productores de avanzada Jesús Rodríguez Lay, subordinado a la Empresa Agroindustrial Colombia, y a Orestes Pérez Mendoza, de la cooperativa de créditos y servicios Julio Antonio Mella, así como al trabajador por cuenta propia Idolfo Trujillo Hernández que se dedica a la actividad de servicio, con donaciones a los sectores de la Educación y la Salud, y de manera especial a los damnificados del huracán Melissa que estuvieron evacuados en la localidad.

Igual se reconoció a la brigada de linieros de Empresa Eléctrica y a choferes de Transmec que brindaron su apoyo en las provincias orientales.

En las palabras centrales del acto el primer secretario del comité municipal del Partido Comunista de Cuba (PCC) en el territorio, Yandry Otaño Guerra, destacó la valía y entrega del pueblo colombiano en el año que está por concluir, los felicitó por la solidaridad demostrada el hermano pueblo de Grama y su apoyo a otras provincias orientales.

Otaño Guerra convocó a trabajar durante el año 2026 para impulsar la economía en todos los sectores, con la creatividad y unidad de este pueblo.

Estuvieron presentes además William Proenza Mendoza, miembro del Buró provincial del PCC en Las Tunas, Oleydi Saucedo Licea, coordinadora del gobierno provincial, junto a otras autoridades del territorio.