Universidad de Las Tunas: 31 años de ciencia y compromiso con el desarrollo de la provincia

Universidad de Las Tunas: 31 años de ciencia y compromiso con el desarrollo de la provincia

Las Tunas.- En un exhaustivo balance sobre el impacto territorial del presente año, el Director General de la Universidad de Las Tunas (ULT) ratificó que la institución se consolida como el eje central del desarrollo sostenible en la provincia. Con resultados que superan el ámbito académico, la casa de altos estudios transforma realidades concretas mediante la ciencia, la vinculación empresarial y el trabajo comunitario.

En el marco de las celebraciones por su aniversario 31, el Máster en Ciencias Pablo Leandro Peña González, Director General que atiende los procesos de información, comunicación e informatización en la ULT, destacó la trascendencia de este período.

Según informó el Director General, la universidad aportó en este primer semestre siete nuevos Doctores en Ciencias en campos estratégicos, un logro inédito para la institución. En este grupo destacan cuatro especialistas en Cultura Física quienes, en alianza con la Universidad de Holguín, fortalecen los programas de salud y deporte en Puerto Padre y Majibacoa.

Asimismo, la institución incorpora a tres egresados en Ciencias Históricas y Filosóficas (dos en Historia y uno en Filosofía), cuyos estudios enriquecen los archivos patrimoniales y la ética en los proyectos gubernamentales. Esta avanzada se completa con la graduación de nueve doctores en Ciencias de la Educación, lo cual asegura la excelencia en todo el sistema de enseñanza tunero.

Ante contextos complejos, Peña González resaltó la capacidad de respuesta institucional. «Durante todos estos meses del año 2026, la universidad ha tenido una participación activa en acciones de preparación para la defensa y en la búsqueda de alternativas de semipresencialidad con apoyo de los centros universitarios municipales (CUM)».

Este 15 de mayo, la Universidad de Las Tunas llega a su aniversario 31 ratificando que la ciencia, la innovación y el compromiso social siguen siendo sus mejores credenciales. Una celebración que se vive desde las comunidades y que proyecta a la institución hacia un futuro lleno de nuevos desafíos y transformaciones.

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