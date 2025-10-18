18 de Oct de 2025

Tiempo21 de Radio Victoria

Las Tunas

Jóvenes tuneros presentes en Seminario Nacional de Estudios Martianos

18 de Oct de 2025
 - Dayana García Roldán
   4
La provincia de Las Tunas está representada por dos jóvenes en el 49 Seminario Nacional de Estudios Martianos, que sesiona en La Habana hasta este 19 de octubre.

La presencia de la estudiante de duodécimo grado en la Escuela Militar Camilo Cienfuegos (EMCC), Eliannis Torres Sánchez constituye una muestra de cómo el ideario del Apóstol cala en las nuevas generaciones que, desde su aprender diario, se interesan por profundizar en la investigación y el análisis de la obra martiana.

Integra la representación tunera Daniel Antonio Álvarez Labrada, el cual llega al evento como parte de los universitarios de la provincia. Proveniente de la casa de altos estudios, este muchacho lleva consigo una perspectiva académica con mayor profundidad.

Ambos seminaristas están acompañados por Lennis Ayala Hernández, presidenta del Movimiento Juvenil Martiano (MJM) en el territorio, quien participó en la edición pasada y ahora es guía y ejemplo para otros.

Este encuentro abarca más que la presentación de investigaciones y manifestaciones artísticas, pues significa la confluencia del pensamiento joven cubano con un propósito común: mantener vigente el pensamiento de José Martí y reafirmar su valor como guía moral y patriótica para el presente y futuro de la nación.

/lrc/

Temas: Las Tunas - Movimiento Juvenil Martiano

