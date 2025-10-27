Decretan fase de alarma ciclónica para el oriente de Cuba

NOTA INFORMATIVA No 3

DEL ESTADO MAYOR NACIONAL DE LA DEFENSA CIVIL

SOBRE EL HURACÁN MELISSA

27 de octubre de 2025, 07:00 horas

De acuerdo con la información del Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología, el huracán Melissa ha continuado ganando en intensidad, alcanzando vientos máximos sostenidos de 260 kilómetros por hora, con rachas superiores y su presión central descendió hasta 917 hectopascal, por lo que se convirtió en un huracán categoría cinco en la escala Saffir-Simpson. Se mueve con un rumbo próximo al oeste y a una velocidad de seis kilómetros por hora.

En las próximas 24 horas se prevé que continúe su movimiento al oeste y gire al norte y nordeste para transitar por los mares de Jamaica, aproximándose el martes al territorio nacional por el sur de la región oriental de Cuba, donde progresivamente se irá deteriorando las condiciones meteorológicas.

Teniendo en cuenta lo expuesto, se decidió pasar a partir de las 09:00 horas de hoy, a la Fase de ALARMA CICLÓNICA las provincias de Guantánamo, Santiago de Cuba, Holguín, Granma, Las Tunas y Camagüey; a la Fase de ALERTA CICLÓNICA, Ciego de Ávila y Sancti Spíritus.

Las provincias de Cienfuegos, Villa Clara, Matanzas, Mayabeque, La Habana, Artemisa, Pinar del Río, y el Municipio Especial Isla de la Juventud, activar los consejos de defensa en composición reducida.

Se orienta a la población mantenerse informada sobre el desarrollo de este sistema, a través de los medios de comunicación nacionales y los perfiles oficiales de las redes sociales y cumplir disciplinadamente con las indicaciones que impartan las autoridades locales y la Defensa Civil.

El Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil y los institutos de Meteorología y Nacional de Recursos Hidráulicos, mantienen vigilancia sobre este organismo ciclónico.

ESTADO MAYOR NACIONAL DE LA DEFENSA CIVIL

/mga/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube