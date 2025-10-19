Los Leñadores aplastan a las Avispas

Las Tunas.- Los Leñadores derrotaron 16×6 a las Avispas de Santiago de Cuba y consiguieron su cuarta victoria consecutiva, en el Guillermón Moncada.

Los tuneros volvieron a tener una jornada productiva, donde con 17 indiscutibles le propinaron nocao a los santiagueros en siete entradas.

El jardinero central, Yassel Izaguirre llevó la voz cantante al batear de 5-3, con un grand slam y cinco carreras impulsadas. También fueron productivos Yunieski Larduet (6-4/ 3 anotadas) y Yosvani Alarcón (4-2/2 impulsadas).

El abridor Alberto Bicet estuvo en el box durante tres entradas y dos tercios con cinco carreras permitidas, luego de su salidas el bullpen hizo aguas y no pudieron contener los bates tuneros.

Por Las Tunas se subió a la lomita, Anier Pérez, quien consiguió su primera victoria en la Serie Nacional 64, después de una labor de seis entradas con cuatro boletos, un ponche, seis carreras permitidas y nueve indiscutibles.

Los jóvenes verdirrojos, Izaguirre y Pérez Hemminges conectaron su cuartos jonrones en la temporada e impulsaron la mitad de las carreras de su equipo.

También los tuneros se convirtieron en el primer conjunto en ligar cuatro batazos de vuelta completa con las bases llenas.

Los dirigidos por Abeyci Pantoja llegaron a las 20 victorias en la temporada y se han mostrado inmensos a la ofensiva con 53 carreras anotadas, 58 indiscutibles y 11 jonrones.

Este domingo se jugará el último choque entre Leñadores y Avispas, si ganan los tuneros concretarían una barrida impensada para los analistas y fanáticos rojinegros.

/lrc/

