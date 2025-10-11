Cooperativa Leningrado en «Colombia» diversifica sus producciones

Colombia, Las Tunas.- La Cooperativa de Producción Agropecuaria (CPA) Leningrado en el municipio de Colombia, al sur de Las Tunas, diversifica sus producciones con la siembra de cultivos varios.

Irael Thompson Álvarez, presidente de la cooperativa, detalló que hasta la fecha tienen plantadas y en producción aproximadamente unas 70 hectáreas, en las que se intercalan diversos cultivos como la yuca, el boniato, maíz, calabaza, arroz y frijol, en un ciclo rotativo.

Con ubicación al noroeste del territorio, la CPA Leningrado, destaca Thompson Álvarez, pretende completar las 100 hectáreas de tierras sembradas, cuyas producciones van dirigidas a la comunidad, al desarrollo de las ferias y otros encargos sociales.

Aun medio de limitaciones de recursos y de la sequía que afectó al territorio prácticamente todo el año, con las últimas lluvias se busca avanzar en la siembra de cultivos varios, y sumar a diversas formas productivas y productores individuales.

La producción de alimentos es primordial para Cuba, pues constituye una estrategia de seguridad nacional para los tiempos actuales y futuros.

