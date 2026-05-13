Desarrolla Las Tunas semana de Reducción del Riesgo de Desastres, antesala del Meteoro 2026

Las Tunas.- Con el objetivo de promover la educación preventiva frente a fenómenos naturales, desde este lunes 11 de mayo se desarrolla en Las Tunas, al igual que en el resto del país, la Semana de Reducción del Riesgo de Desastres.

Las actividades incluyen exposiciones y ejercicios prácticos en escuelas, comunidades y centros de trabajo, así como acciones de higienización en zonas propensas a inundaciones, junto a la actualización de planes de respuesta a todos los niveles.

Como ya es tradicional, la jornada culminará con el Ejercicio Práctico Meteoro, que en su convocatoria de 2026 celebrará el 40 aniversario de su creación.

La ocasión será propicia para reconocer a las instituciones, organismos, entidades, estructuras defensivas y personas naturales que durante estas cuatro décadas han aportado a estas tareas, destacó a Tiempo 21 el Teniente Coronel Yasiel Luis Álvarez Velázquez, jefe del Órgano de la Defensa Civil en la región militar Las Tunas.

Tanto la semana de Reducción del Riesgo de Desastres como el propio Meteoro, se desarrollan en medio de un contexto matizado por la carencia de recursos a causa del recrudecimiento del bloqueo lo que impedirá realizar acciones de gran envergadura, no obstante, son vitales otras que desde la propia comunidad se deben priorizar.

Los Ejercicios Meteoro se realizan cada año, previo al inicio de la temporada ciclónica —que comienza el primero de junio— con el objetivo de preparar a los organismos y a la población para mitigar los efectos de estos y otros eventos naturales, encaminados principalmente a reducir riesgos y vulnerabilidades.

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