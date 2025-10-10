Celebra Las Tunas Jornada de la Cultura Cubana

Las Tunas.- El centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro y el 95 aniversario del natalicio de Armando Hart Dávalos constituyen las motivaciones principales de la Jornada de la Cultura Cubana, que se celebra en todo el país del 10 al 20 de octubre.

En nuestra provincia deviene motivación –además- el 85 cumpleaños del músico Cristino Márquez Reyes, quien murió hace algunos años, pero dejó una huella imperecedera dentro del panorama musical tunero, especialmente frente a la Banda Provincial de Concierto. Actualmente su hijo, de igual nombre, dirige la cofradía, enalteciendo el legado de su progenitor. Asimismo, la cita agasaja el aniversario 21 de la creación por Fidel de la brigada de instructores de arte José Martí (BJM).

Precisamente, melodías que Reyes cultivó y otras obras del pentagrama cubano, matizarán el inicio de la Jornada de la Cultura Cubana en la ciudad de Las Tunas, según se informó recientemente en conferencia de prensa.

El jolgorio lleva por lema “La cultura es la nación” y entre sus actividades más descollantes figura el Congreso Nacional de Historia, que tendrá por sede a Las Tunas, del 12 al 16 de octubre, con la participación de más de un centenar de delegados de diferentes provincias.

Varias acciones se han diseñado desde el Balcón de Oriente para esta jornada, entre las que se encuentran espacios teóricos, presentaciones artísticas, conversatorios sobre libros, exposiciones y otras.

También despuntan talleres que desde aquí reverencian el aniversario 40 del surgimiento del Consejo Asesor para el Desarrollo de la Escultura Monumentaria y Ambiental (Codema), que acogerá la provincia desde el 20 de octubre hasta principios de noviembre.

Además, entre las iniciativas más esperadas figura el festival de apreciación cinematográfica Cinemazul, con novedades que marcan una diferencia significativa respecto a años anteriores. Especialmente, sobresale la participación de moderadores de las provincias de Holguín y Granma en los cinedebates, lo que –según se informó en conferencia de prensa- forma parte de la voluntad del Centro Provincial de Cine de rescatar el carácter nacional del evento desde esta 31 edición.

El Cinemazul, por realizarse del 20 al 23 de octubre, contará con varias invitaciones por esos días como una exposición de artistas visuales del territorio y un concierto de la Orquesta Sinfónica de Las Tunas, ambas acciones alegóricas al cine francés, una de las dedicatorias de la cita.

Asimismo, figuran en su programa el taller infantil Los mil Elpidios, la premiación del concurso Mi dibujo animado cubano favorito, espacios para visualizar obras de realizadores tuneros y actividades extensionistas.

Además, en los otros municipios también habrá actividades como es el caso del IV Festival de Creadores Musicales Infantiles Charles Ingram in memoriam y el evento Plaza Teatro, de las artes escénicas, en “Jesús Menéndez”.

Por su parte, la BJM llegará hasta centros donde se hayan personas en situación de vulnerabilidad como casas de niños sin amparo parental, hogares maternos y de ancianos.

Igualmente, varias instituciones compartirán diversas propuestas, entidades al estilo del Comité Provincial de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac), el Centro Provincial del Libro, la casa iberoamericana de la décima El Cucalambé y la sede tunera de la Fundación Nicolás Guillén.

/lrc/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube