10 de Oct de 2025

Tiempo21 de Radio Victoria

Cultura

Celebra Las Tunas Jornada de la Cultura Cubana

10 de Oct de 2025
 - Yelaine Martínez Herrera
   5
Celebran desde Las Tunas Jornada de la Cultura cubana
Portada » Noticias » Cultura » Celebra Las Tunas Jornada de la Cultura Cubana

Las Tunas.- El centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro y el 95 aniversario del natalicio de Armando Hart Dávalos constituyen las motivaciones principales de la Jornada de la Cultura Cubana, que se celebra en todo el país del 10 al 20 de octubre.

En nuestra provincia deviene motivación –además- el 85 cumpleaños del músico Cristino Márquez Reyes, quien murió hace algunos años, pero dejó una huella imperecedera dentro del panorama musical tunero, especialmente frente a la Banda Provincial de Concierto. Actualmente su hijo, de igual nombre, dirige la cofradía, enalteciendo el legado de su progenitor. Asimismo, la cita agasaja el aniversario 21 de la creación por Fidel de la brigada de instructores de arte José Martí (BJM).

Precisamente, melodías que Reyes cultivó y otras obras del pentagrama cubano, matizarán el inicio de la Jornada de la Cultura Cubana en la ciudad de Las Tunas, según se informó recientemente en conferencia de prensa.

El jolgorio lleva por lema “La cultura es la nación” y entre sus actividades más descollantes figura el Congreso Nacional de Historia, que tendrá por sede a Las Tunas, del 12 al 16 de octubre, con la participación de más de un centenar de delegados de diferentes provincias.

Varias acciones se han diseñado desde el Balcón de Oriente para esta jornada, entre las que se encuentran espacios teóricos, presentaciones artísticas, conversatorios sobre libros, exposiciones y otras.

También despuntan talleres que desde aquí reverencian el aniversario 40 del surgimiento del Consejo Asesor para el Desarrollo de la Escultura Monumentaria y Ambiental (Codema), que acogerá la provincia desde el 20 de octubre hasta principios de noviembre.

Además, entre las iniciativas más esperadas figura el festival de apreciación cinematográfica Cinemazul, con novedades que marcan una diferencia significativa respecto a años anteriores. Especialmente, sobresale la participación de moderadores de las provincias de Holguín y Granma en los cinedebates, lo que –según se informó en conferencia de prensa- forma parte de la voluntad del Centro Provincial de Cine de rescatar el carácter nacional del evento desde esta 31 edición.

El Cinemazul, por realizarse del 20 al 23 de octubre, contará con varias invitaciones por esos días como una exposición de artistas visuales del territorio y un concierto de la Orquesta Sinfónica de Las Tunas, ambas acciones alegóricas al cine francés, una de las dedicatorias de la cita.

Asimismo, figuran en su programa el taller infantil Los mil Elpidios, la premiación del concurso Mi dibujo animado cubano favorito, espacios para visualizar obras de realizadores tuneros y actividades extensionistas.

Además, en los otros municipios también habrá actividades como es el caso del IV Festival de Creadores Musicales Infantiles Charles Ingram in memoriam y el evento Plaza Teatro, de las artes escénicas, en “Jesús Menéndez”.

Por su parte, la BJM llegará hasta centros donde se hayan personas en situación de vulnerabilidad como casas de niños sin amparo parental, hogares maternos y de ancianos.

Igualmente, varias instituciones compartirán diversas propuestas, entidades al estilo del Comité Provincial de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac), el Centro Provincial del Libro, la casa iberoamericana de la décima El Cucalambé y la sede tunera de la Fundación Nicolás Guillén.

/lrc/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube

 

Temas: jornada de la cultura en las tunas - Propuestas culturales

Últimas noticias

Día Mundial de la Salud Mental, por una vida equilibrada у consciente

Cada 10 de octubre, se celebra el Día Mundial de la Salud Mental, una fecha establecida por la Federación Mundial para la Salud Mental y respaldada por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Su propósito es recordarnos que cuidar la mente es tan importante como cuidar el cuerpo.

Las Tunas sueña con regresar a la máxima cita del softbol en Cuba

Con cuatro atletas incluidos en la preselección cubana para el Campeonato Panamericano de Softbol masculino, el equipo de Las Tunas encamina la última etapa de la preparación rumbo a la ronda de repechajes, en la que buscarán el anhelado ascenso al máximo evento de la disciplina en 2026.

Las Tunas exige el fin de la agresión a Palestina

Estudiantes, trabajadores de todos los sectores, internacionalistas y combatientes se reunieron en la Plaza Cultural de esta ciudad, para demostrar en tribuna abierta su apoyo a la causa Palestina.

Más leido

Otras Noticias

Conquista espirituano Premio Literario Portus Patris

Conquista espirituano Premio Literario Portus Patris

Con la obra Buffet delirante, el espirituano Roberto González Rodríguez venció en la reciente edición del Premio Literario Portus Patris, el más antiguo en materia de letras que convoca la Asociación Hermanos Saíz (AHS) en el país.

Las Tunas: 229 años de historia

Las Tunas: 229 años de historia

Una gala artístico cultural para celebrar el aniversario 229 de la ciudad de Las Tunas sucedió este 30 de septiembre desde la Casa Natal de nuestro insigne Mayor General Vicente García González.

0 comentarios

Enviar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *