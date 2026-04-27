Tarde con Alma cautiva una vez más en Las Tunas con un viaje musical inolvidable

Tarde con Alma cautiva una vez más en Las Tunas con un viaje musical inolvidable

Las Tunas.- La sede provincial de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac) en Las Tunas, se convirtió otra vez en un espacio de alta sensibilidad artística al acoger una nueva edición de la peña cultural Tarde con Alma, que consolida su prestigio como uno de los eventos más esperados del mes en la ciudad.

Bajo la curaduría de la guitarrista y anfitriona Yuritza Hechavarría, la velada ofreció un repertorio cuidadosamente hilvanado que transitó con elegancia desde los clásicos del cancionero cubano hasta lo mejor de la música latinoamericana, integrando además emblemáticas piezas de la banda sonora del cine universal.

Esta coherencia narrativa permitió a los asistentes un viaje emocional que conectó memoria y melodía de forma magistral.

La tarde contó con la destacada participación de varios artistas locales. La flautista Dainacet Fernández Alba deslumbró con su interpretación, mientras que la cantante Viviana Ochoa exhibió su potente voz.

El Cuarteto de Trombones Melodías, bajo la dirección del maestro Paco Zabala, mostró un alto nivel de profesionalidad. El pianista Alejandro Ramos recibió ovaciones del público, y el joven guitarrista Samuel Calzadilla, estudiante de la Escuela Profesional de Arte “El Cucalambé”, dejó patente la calidad de la enseñanza artística en la provincia.

Además, el escritor Armando López Carralero enriqueció la tarde con la lectura de sus versos.

Con una selección musical exigente y una ejecución impecable, Tarde con Alma se afianzó como un refugio de buen gusto y calidad artística, donde la música trasciende fronteras geográficas y temporales.

La peña mensual reafirma su posición como una cita imprescindible para los amantes del arte en Las Tunas, consolidándose como un espacio íntimo y acogedor que celebra lo más valioso de la creación musical y literaria.

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