Artistas visuales aspirantes a ingresar a la Uneac exponen en galería de la institución

Artistas visuales aspirantes a ingresar a la Uneac exponen en galería de la institución

La galería de la Uneac en Las Tunas abre sus puertas a la exposición «En la Unión está la fuerza», una selección de doce piezas que marca el pulso creativo de la filial de artes visuales.

Esta muestra, que renueva el ciclo expositivo mensual de la sede, reúne a un grupo de creadores que aspiran a integrar las filas de la organización.

Exponer en este recinto ha supuesto un desafío estético y técnico, respondiendo a los altos estándares de excelencia que la institución demanda.

La exhibición transita por la pintura, el dibujo, la escultura y la cerámica, logrando un equilibrio entre la figuración y la abstracción que da fe de la madurez y la diversidad estilística de sus autores.

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