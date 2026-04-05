Cultura

Artistas visuales aspirantes a ingresar a la Uneac exponen en galería de la institución

Miguel Dí­az Nápoles 20 visitas
Artistas visuales aspirantes a ingresar a la Uneac exponen en galería de la institución
Fotos del autor.

La galería de la Uneac en Las Tunas abre sus puertas a la exposición «En la Unión está la fuerza», una selección de doce piezas que marca el pulso creativo de la filial de artes visuales.

Esta muestra, que renueva el ciclo expositivo mensual de la sede, reúne a un grupo de creadores que aspiran a integrar las filas de la organización.

Exponer en este recinto ha supuesto un desafío estético y técnico, respondiendo a los altos estándares de excelencia que la institución demanda.

La exhibición transita por la pintura, el dibujo, la escultura y la cerámica, logrando un equilibrio entre la figuración y la abstracción que da fe de la madurez y la diversidad estilística de sus autores.

/lrc/

 

Temas: Artistas de la plástica galería de la UNEAC Las Tunas

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