Renuevan herbario del jardín botánico de Las Tunas

Las Tunas.- El jardín botánico de Las Tunas amplió y renovó su herbario, un viejo anhelo del colectivo de la instalación que ahora dispone de un local en mejores condiciones para mantener su colección científica de plantas secas con propósitos demostrativos, de investigación y de referencia histórica.

El local identificado con el nombre de Maximiliano Curbelo, hasta hace poco funcionaba en un reducido espacio donde apenas tenían cabida unas 8 mil colecciones que se estaban perdiendo por hacinamiento y otras causas.

Waldo Bonet Mayedo, especialista investigador de Jardín Botánico, significó que este es uno de los principales logros dela institución este año, alcanzado gracias a la ayuda de la Agencia de Medio Ambiente, que proporcionó un microscopio profesional, computadora, impresora, escáner y otros recursos.

Precisó que aunque falta ampliar los equipos de clima y la estantería, el cambio es considerable con la creación además de oficina especializada y un salón con una pérgola para la atención en un ambiente completamente natural, a especialistas e investigadores.

/lrc/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube