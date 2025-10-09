9 de Oct de 2025

Renuevan herbario del jardín botánico de Las Tunas

9 de Oct de 2025
 - Esnilda Romero Mañas
Las Tunas.- El jardín botánico de Las Tunas amplió y renovó su herbario, un viejo anhelo del colectivo de la instalación que ahora dispone de un local en mejores condiciones para mantener su colección científica de plantas secas con propósitos demostrativos, de investigación y de referencia histórica.

El local identificado con el nombre de Maximiliano Curbelo, hasta hace poco funcionaba en un reducido espacio donde apenas tenían cabida unas 8 mil colecciones que se estaban perdiendo por hacinamiento y otras causas.

Waldo Bonet Mayedo, especialista investigador de Jardín Botánico, significó que este es uno de los principales logros dela institución este año, alcanzado gracias a la ayuda de la Agencia de Medio Ambiente, que proporcionó un microscopio profesional, computadora, impresora, escáner y otros recursos.

Precisó que aunque falta ampliar los equipos de clima y la estantería, el cambio es considerable con la creación además de oficina especializada y un salón con una pérgola para la atención en un ambiente completamente natural, a especialistas e investigadores.

Ernesto Che Guevara: un paradigma eterno de lucha

La imagen legendaria del Guerrillero Heroico Ernesto Guevara de la Serna se inmortaliza en varias naciones del mundo para encumbrar el legado de un hombre que denota en la historia por su condición de combatiente y como ícono de resistencia.

Producción de alimentos de la mano de la ciencia

Más que en otras oportunidades, ahora el sector agropecuario de la provincia de Las Tunas demanda la aplicación de un modelo de desarrollo integral basado en ciencia e innovación y que conduzca a la satisfacción de las necesidades alimentarias de todos los habitantes.

El Correo: Un Lazo que Perdura

Este 9 de octubre se celebra el Día Mundial del Correo, fecha establecida en 1969 para honrar la creación de la Unión Postal Universal en 1874. Lejos de ser una reliquia, el servicio postal mantiene una vigencia sorprendente, adaptándose a los nuevos tiempos sin perder su esencia conectora.

Analizan en Las Tunas estrategia intersectorial en apoyo al PAMI

Ante múltiples factores de riesgos el Programa de Atención Materno Infantil (PAMI) en la provincia de Las Tunas apuesta por la labor intersectorial para priorizar el bienestar de las gestantes y sus bebés, y asegurar mejores indicadores al cierre del actual calendario en el cual se registran más de dos mil 300 nacimientos.

Más leido

