Pondera Presidente cubano discretos avances de Las Tunas con relación a visitas anteriores

Las Tunas.- El primer secretario del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, reconoció aquí los discretos avances que tiene la provincia de Las Tunas a partir de un liderazgo en su dirección, como muestra de cuánto se puede hacer en medio de las más complejas circunstancias que vive el país.

Al resumir la visita partidista al municipio de Las Tunas, Díaz-Canel reflexionó sobre una serie de asuntos a los que es necesario darle toda la prioridad que merecen, pero sí ponderó la diferencia que ya se muestra con relación a visitas anteriores, y ponderó la alegría de las personas y la forma en que se encaran los problemas.

«Nosotros tenemos la apreciación positiva de satisfacción independientemente de que la crítica fundamental que hacemos es todo lo que hay que todavía potenciar en los procesos de trabajo del Partido y sobre todo en lo que tiene que ver con su crecimiento.

«Vemos un ambiente por lo menos en los lugares que visitamos, para no ser absoluto, de trabajo, de compromiso yo diría de alegría de la gente en medio de la situación que estamos viviendo y hay resultados, todavía son discretos puede parecer poco pero van dando la base para poder alcanzar resultados superiores y se está haciendo un trabajo muy inteligente por la dirección del Gobierno y el Partido, chequearlo todo sistemáticamente, de impulsarlo todo, se le da un matiz político, un matiz de convocatoria, un matiz de participación, y eso indudablemente motiva, y con esa participación logremos resultados superiores estaremos generando victoria y cada victoria genera victoria», aseguró el Presidente.

Yo sé que hay un disgusto porque dicen que no fuimos a la Universidad, iremos en otro momento para ver el famoso deshidratador solar que estamos al tanto de eso pero es un problema de tiempo, y pensamos que es importante la visita a Las Tunas porque es importante el intercambio con ustedes y además porque ha sido interesante lo que hemos visto. No pudimos llegar a todos los lugares pero ha sido muy interesante ver la manera en que se está trabajando, la ciudad más limpia, más ordenada, uno ve hasta los puestecitos de los trabajadores no estatales bien pensados, y todo eso da también bienestar y da una imagen de que se está trabajando y de que hay un esfuerzo fundamental y de que también hay un liderazgo, sentenció Díaz-Canel.

El Presidente cubano destacó el trabajo que se ha desarrollado para garantizar el servicio de agua por redes hidráulicas a la población de la ciudad de Las Tunas y cómo en el 2023, uno de los años más difíciles por la carencia de recursos, la provincia supo enfrentar la mala situación de este servicio básico, con el empuje del país.

Díaz-Canel estuvo acompañado por Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político y secretario de organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Walter Simón Noris, primer secretario de la organización en la provincia de Las Tunas y la gobernadora Yelenis Tornet Menéndez.

/lrc/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube