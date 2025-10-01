Castillo: 30 años de retos y triunfos en RadioCuba

Las Tunas.- El nombre Luis Tomás Castillo Lora se inscribe en las páginas gloriosas de la historia de RadioCuba, una empresa que hoy, primero de octubre, arriba a su aniversario 30.

Durante su etapa como jefe de división en Las Tunas vió hacerse realidad uno de los proyectos más significativos de la empresa: la transición a la tecnología digital.

Hoy, desde su labor como especialista, este fundador de RadioCuba describe su carrera como un gran reto y reconoce el esfuerzo y creatividad de técnicos, ingenieros y cuadros para garantizar las transmisiones de radio y televisión en el territorio.

Este testimonio de dedicación y superación constituye un legado fundamental para las nuevas generaciones que continuarán el desarrollo de RadioCuba.

Escuche el audio aquí

/lrc/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube