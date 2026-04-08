Adoptan medidas en Colombia para la continuación del curso escolar

Colombia, Las Tunas.- Las instituciones educativas del municipio de Colombia adoptan medidas en medio de las condiciones actuales en que se desarrolla el país para dar vitalidad al proceso docente educativo.

El centro escolar «Lorenzo Bermúdez» perteneciente a la enseñanza primaria avanza con adecuaciones, el curso escolar 2025 – 2026.

La licenciada en educación primaria Deisy Fonseca Mejía, directora de la institución, detalló que «se adoptaron las medidas necesarias, recibimos a los pioneros hasta las 8:30 am lo que facilita el llegar por la cercanía a nuestra escuela, además a través de la flexibilización del propio proceso educativo, los docentes trabajan por la mañana y por la tarde los especialistas, puede suceder que un docente decida darle tratamiento diferenciado a los niños con más dificultades y se pueda utilizar el horario de la tarde también».

Este centro acoge siete educandos y tres docentes de la escuela especial «Cándido González» que residen en la comunidad de «Las Casitas», los que fueron ubicados en la biblioteca escolar para su comodidad y que pudieran trabajar».

Explicó además Deysi, que a partir de estas medidas se adoptan otras, como apagar las luces a las 11:00am y la desconexión total de todos los equipos desde el mediodía hasta el horario nocturno, y utilizar solamente lo necesario.

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