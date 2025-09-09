Inicia segunda edición del Colegio de Periodismo en Universidad de Las Tunas

Radio Victoria en Vivo

Por: Dayana García Roldán
La Universidad de Las Tunas reabrió sus puertas este martes para acoger a los estudiantes de duodécimo grado del Colegio de Periodismo en su segunda edición.

El acto de bienvenida tuvo por sede el campus Pepito Tey de la universidad tunera y contó con la presencia de funcionarios del Partido Comunista de Cuba, de la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC), directivos de la ULT, además de familiares de los jóvenes.

Dayana García Roldán

