24 de Sep de 2025

Tiempo21 de Radio Victoria

Las Tunas

Mantienen propósito de reparar el tanque del sistema de abasto de agua El Rincón

24 de Sep de 2025
 - Esnilda Romero Mañas
Mantienen propósito de reparar el tanque del sistema de abasto de agua El Rincón

Las Tunas.- La reparación del tanque apoyado del sistema El Rincón, que garantizaba presión en las zonas altas y más lejanas de la ciudad capital, es una solución que no ha descartado la Delegación de Recursos Hidráulicos en Las Tunas pese al largo tiempo de espera por ella.

Mirtha García Rojas, la principal dirigente de la entidad en la provincia, explicó que hace ya varios años fue necesario desactivarlo por su alto grado de deterioro y que recuperarlo de material metálico cuesta un elevado financiamiento en dólares del que el país no dispone.

“El que existía estaba sobredimensionado, tenía una capacidad para alrededor de 20 mil metros cúbicos y se decidió que se hará más pequeño, de 12 mil, mediante un contrato con una empresa de proyectos de la Unión del Petróleo de Matanzas.

“Para la reparación del reservorio de agua se necesita hormigón, cemento y otros recursos hoy deficitarios, pero en cuanto los tengamos se comenzará su construcción» asegura García Rojas.

El tanque estará integrado al sistema El Rincón, la principal fuente de abasto a la capital tunera. «Con su reposición, además de las garantías de agua para todas las áreas de la ciudad, se podría mantener una reserva y con ello evitar el bombeo continuo con un uso excesivo de las maquinas que aunque ahora son nuevas sufren por la sobreexplotación».

/lrc/

abasto de agua - El Rincón - Las Tunas

