Las Tunas muestra nueva imagen en vísperas de su aniversario 229

Las Tunas.-Un grupo de acciones de reanimación y rehabilitación en fachadas de instituciones, espacios públicos y viviendas, así como en otros locales de la ciudad de Las Tunas se acometen por estos días vísperas de la celebración del día del Santo Patrón.

Se trata de celebrar el onomástico, aún en medio de la compleja situación que se atraviesa, con la culminación de un grupo de obras que beneficiarán la calidad de servicios vitales para la población, aseguraron autoridades de la administración local.

En varias de estas obras se ha venido trabajando desde inicios de año fundamentalmente aquellas relacionadas con el abasto de agua, la mejora de calles y avenidas además de la intervención que se lleva a cabo en los bulevares del centro histórico.

Desde la entrada de la urbe hasta la rotonda del Hospital pediátrico a la salida y desde el Hotel Ferroviario al norte se renueva la imagen de todos los espacios citadinos con el concurso de los factores socioeconómicos, el apoyo del gobierno provincial y la utilización de los fondos públicos del municipio.

El 30 día de San Gerónimo, Santo Patrón de la Ciudad, será el momento no solo de la celebración central sino de la inauguración de varias de las obras que hoy se acometen para el bienestar de todos los habitantes del Balcón del Oriente Cubano.

El 26 se reeditará, como ya es tradición, la quema en fecha igual pero de 1876 de la ciudad por las tropas mambisas bajo el mando del Mayor General Vicente García González.

/lrc/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube