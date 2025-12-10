 «Pintando el Futuro»: Derechos Humanos con manos de niños

Las Tunas.- En el marco de la celebración global del Día Internacional de los Derechos Humanos, este 10 de diciembre, el Parque Maceo de la ciudad de Las Tunas se convirtió en un lienzo de colores y aspiraciones.

Niños y niñas del seminternado República de Chile participaron en el taller «Pintando el futuro», una iniciativa organizada por la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) en el municipio cabecera.

Al frente de la actividad, Kirenia Hidalgo Martínez, cuadro ideológico de la FMC, explicó el profundo sentido del encuentro donde las niñas y los niños plasmaron sus derechos a través de dibujos llenos de colores.

En cada trazo, los niños convirtieron el papel en un testimonio de futuro. Sin discursos abstractos, celebraron sus derechos pintando, con sus propias manos, el mundo seguro y feliz que es para ellos el punto de partida.

