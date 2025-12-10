10 de Dic de 2025

Tiempo21 de Radio Victoria

Las Tunas

 «Pintando el Futuro»: Derechos Humanos con manos de niños

10 de Dic de 2025
 - Evelyn Charité
   37

Las Tunas.- En el marco de la celebración global del Día Internacional de los Derechos Humanos, este 10 de diciembre, el Parque Maceo de la ciudad de Las Tunas se convirtió en un lienzo de colores y aspiraciones.

Niños y niñas del seminternado República de Chile participaron en el taller «Pintando el futuro», una iniciativa organizada por la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) en el municipio cabecera.

Al frente de la actividad, Kirenia Hidalgo Martínez, cuadro ideológico de la FMC, explicó el profundo sentido del encuentro donde las niñas y los niños plasmaron sus derechos a través de dibujos llenos de colores.

En cada trazo, los niños convirtieron el papel en un testimonio de futuro. Sin discursos abstractos, celebraron sus derechos pintando, con sus propias manos, el mundo seguro y feliz que es para ellos el punto de partida.

/lrc/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube

Temas: derechos humanos - Las Tunas - niños

Últimas noticias

Celebran día del trabajador de la cultura en Las Tunas 

Un homenaje a Raúl Gómez García, el poeta de la Generación del Centenario, se realizó en el acto provincial por el día del trabajador de la cultura,  con sede en el complejo cultural de Majibacoa, el municipio más destacado durante el actual año 2025 en Las Tunas.

Los Leñadores siguen imparables en la cima

En el estadio 5 de septiembre, los Leñadores de Las Tunas confirmaron su dominio en la temporada al vencer con autoridad 10×1 a los Elefantes de Cienfuegos, resultado que les permitió extender a cuatro victorias consecutivas y afianzarse en lo más alto de la tabla.

Feria de Ciencia e Innovación a favor del desarrollo en Las Tunas

Tenemos que seguir recuperando lo que tenemos con el talento creador de todos y continuar sumando jóvenes a la actividad de la ciencia y la innovación», señaló la Gobernadora de Las Tunas Yelenis Tornet Menéndez al intercambiar con los técnicos y especialistas del Centro Provincial de Electromedicina asistentes a la primera Feria de la ciencia e innovación desarrollada en Las Tunas.

Más leido

Otras Noticias

Celebran día del trabajador de la cultura en Las Tunas 

Celebran día del trabajador de la cultura en Las Tunas 

Un homenaje a Raúl Gómez García, el poeta de la Generación del Centenario, se realizó en el acto provincial por el día del trabajador de la cultura,  con sede en el complejo cultural de Majibacoa, el municipio más destacado durante el actual año 2025 en Las Tunas.

Feria de Ciencia e Innovación a favor del desarrollo en Las Tunas

Feria de Ciencia e Innovación a favor del desarrollo en Las Tunas

Tenemos que seguir recuperando lo que tenemos con el talento creador de todos y continuar sumando jóvenes a la actividad de la ciencia y la innovación», señaló la Gobernadora de Las Tunas Yelenis Tornet Menéndez al intercambiar con los técnicos y especialistas del Centro Provincial de Electromedicina asistentes a la primera Feria de la ciencia e innovación desarrollada en Las Tunas.

0 comentarios

Enviar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *