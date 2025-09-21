Campo minado y el desgarramiento interior

Las Tunas.- La obra teatral Campo por el actor y dramaturgo Ury Rodríguez, fue disfrutada por el público que asistió a la antigua sede de Teatro Tuyo, en la ciudad de Las Tunas, a pesar de la lluvia que acompañó a la noche.

No fueron pocos los que emocionados dejaron escapar una lágrima, ante una historia desgarradora que muestra la tensión, el peligro y la muerte presentes en los campos minados que rodean a la base naval de Estados Unidos en Guantánamo.

Los verdaderos protagonistas de la historia son los cubanos que han intentado migrar hacia Estados Unidos a través de ese enclave militar, muchos de los cuales quedaron en el intento, destrozados por las minas.

Ury, con su maestría en el arte teatral, se apodera de la historia narrada por el escritor cubano Ulises Rodríguez Febles, y la experiencia contada por habitantes de Guantánamo, y en unos 50 minutos logra un desgarramiento interior en el público, a través de dos personajes que él mismo interpreta: el zapador y la 178, una mujer muerta en el intento a la que le da vida para encarnar el pensamiento y las causas del porqué se intenta llegar a la base militar en busca del llamado «sueño americano».

La obra transcurre en medio del conflicto entre el zapador y la 178. El especialista en reconocer y evitar la pisada de una mina se empeña en proteger a la mujer, que sin reparos solo piensa en cruzar el campo minado y la historia impone la lucha por la vida y el acecho de la muerte.

Y el mensaje de la puesta en escena es constante: por grande que sea la desesperación de alguien y las ganas de llegar a los Estados Unidos, la base naval de Guantánano no es la opción, porque las minas, tranquilas e invisibles, acabarán con la vida de quienes osen desafiarlas.

Ury Rodríguez tiene una brillante hoja de vida en las artes escénicas y ha integrado varios grupos de teatro, es docente y se ha desempeñado en series de televisión. Actualmente es el presidente de la Uneac en Guantánamo.

/lrc/

