Protagonista Uneac en la Jornada de la Cultura Cubana en Las Tunas

Las Tunas.- Del 10 al 20 del presente mes la provincia de Las Tunas se viste de gala con la Jornada de la Cultura Cubana, un evento donde la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac) en el territorio ejerce un rol protagónico con un amplio y diverso programa de actividades.

La jornada, que busca promover y debatir las diversas manifestaciones artísticas, lleva días de intenso peregrinar por la cultura.

Este jueves 16 estará marcado por el análisis de las «Industrias Culturales Creativas: Producciones Simbólicas a través de las Artes Visuales», este panel, moderado por Eddys Crespo Vargas y con la participación de Leonardo Fuentes Caballín, Nover Olano y Miguel Díaz Nápoles, se realizará a las 10:00 a.m. en la Sala Caracol de la Uneac.

Paralelamente, en el portal de la institución tendrá lugar el «Café Palabras», dedicado en esta edición a la música de concierto.

Verónica Hinojosa será la anfitriona de un espacio que contará con las actuaciones de los guitarristas concertistas Elvira Scurtis y Félix Ramos. Ese mismo día, pero en el Parque Maceo, el escritor Árgel Fernández conducirá «Desde el verso a la estrella», con la trovadora Iraida Williams y la escritora Ana Carmen Pérez como invitadas.

El sábado 18, la cultura saldrá a la comunidad con una actividad de extensión en el Barrio Cantarrana, a partir de las 5:00 p.m., Elizabeth Borrero y Luis Andrés Till Sanfiel presentarán un amplio talento artístico para el disfrute de los vecinos.

La clausura del programa, el lunes 20, promete ser un broche de oro. La jornada iniciará a las 9:00 a.m. con la inauguración de la exposición colectiva «Cine Francés» en el lobby del Cine Teatro Tunas; más tarde, el panel «¿Por dónde anda la narrativa actual en Las Tunas?», a cargo de Andrés Casanova y con la participación de Maric Sabatista, Árgel Fernández y Frank Arteaga, analizará el estado de la literatura local.

Para finalizar, a las 4:00 p.m., en la Galería de la organización, se inaugurará el Salón Uneac correspondiente al mes de octubre, consolidando así el papel central de esta institución en la vida cultural de la provincia.

/mga/