Entregan condecoraciones a radialistas destacados

Las Tunas.- Como dignos herederos de una tradición que desde el pasado siglo conquista corazones con la magia del sonido, la palabra y los efectos, este jueves fueron reconocidos en el memorial Vicente García tres profesionales con un quehacer destacado dentro del universo radiofónico: Jorge Carbonell López, Maura Peña Machado y William Vázquez Sosa. Todo en el contexto del 72 aniversario de la emisora provincial Radio Victoria.

El realizador de sonidos William Miguel Vázquez Sosa mereció el Premio Mérito Técnico por una trayectoria laboral avalada por la creatividad, acciones innovadoras, dedicación y varios resultados en el trabajo.

Por su parte, la locutora Maura Peña Machado, con 45 años de labor en el medio, recibió el Micrófono de la Radio Cubana. A lo largo de su carrera esta mujer, que enamora a la audiencia con la dulzura de su voz, ha desempeñado funciones de dirección, labores artísticas, así como tareas políticas, administrativas y sindicales.

En el acto de condecoración también fue agasajado el maestro de locutores Jorge Melanio Carbonell López con el Premio Artista de Mérito de la Radio Cubana, justo reconocimiento a quien ha dejado su impronta en cada proyecto de Radio Victoria, miembro -además- del Tribunal Nacional de Locución, contribuyendo a la formación de generaciones de profesionales.

En el acto de condecoración, presidido por autoridades políticas, gubernamentales y del sector, también compartió su talento la maestra concertista Elvira Skourtis.

En general, en la entrega y dedicación de William, Maura y Carbonell, se resume el sentir de los radialistas tuneros, quienes cada día expresan su compromiso por hacer una radio mejor.

Escuche el audio aquí.

/mga/

