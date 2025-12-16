Atletas tuneros destacan entre los mejores de Cuba en 2025

Las Tunas.- Por segundo año consecutivo, los tuneros Yander Herrera y Ever Castro Martínez figuran entre los mejores atletas de Cuba en los apartados juvenil y en situación discapacidad, respectivamente. A ellos se suma el paratleta juvenil Aaron Marrero Escocia, quien también alcanzó resultados de primer nivel en este calendario competitivo.

El joven vallista Yander Herrera consolidó su condición de promesa del atletismo cubano con un palmarés impresionante: medalla de oro en el Panamericano Sub-23, donde impuso récord para la competencia; títulos en los 110 metros con vallas y los 200 metros planos durante el Campeonato Nacional Jesús Molina; un triunfo en un mitin de primera categoría en Rusia con marca de 13,37 segundos, la octava mejor del mundo en la categoría Sub-20; y otro oro en el prestigioso Memorial Barrientos.

Por su parte, el lanzador de jabalina Ever Castro Martínez volvió a dejar huella internacional al romper su récord personal y establecer una nueva plusmarca continental en el Campeonato Mundial de Nueva Delhi, resultado que lo confirma como referente del deporte para atletas en situación de discapacidad en la región.

El talento tunero también se extendió al ámbito juvenil del deporte para personas en situación de discapacidad con Aaron Marrero Escocia, quien se colgó la medalla de oro en el Parapanamericano de Chile, logro que lo situó entre los mejores atletas de su categoría en el país.

Estos resultados confirman la constancia, disciplina y calidad de los atletas tuneros, quienes continúan elevando el prestigio del deporte cubano en escenarios internacionales y consolidan a Las Tunas como una cantera de campeones.

