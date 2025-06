Dos tuneros integran preselección de Cuba al Campeonato Mundial Sub-18

Las Tunas.- Los peloteros tuneros Luis Chávez (Jugador de cuadro) y Dairon Michel Suárez (Jardinero) integran la preselección cubana de la categoría sub 18 años con vistas al Campeonato Mundial de la categoría a disputarse del 5 al 14 de septiembre en Okinawa, Japón.

Chávez y Suárez participan en la actualidad en la Serie Nacional para menos de 23 años como parte de la nómina de Las Tunas. Ambos peloteros han tenido posibilidades de jugar algunos partidos bajo el mando de Osmani Urrutia.

La preselección cubana está integrada por 35 jugadores, de ellos cuatro receptores, nueve jugadores de cuadro, siete jardineros y 15 lanzadores.

El equipo dirigido por Abeyci Pantoja quedará conformado por 20 peloteros que finalmente representarán a Cuba en el Mundial.

Cuba (No.10) fue ubicada en el grupo A junto a Japón, actual No. 1 del mundo, Corea (No. 6), Puerto Rico (No. 9), Italia (No. 14) y Sudáfrica (No. 31).

En el B se encuentran El Taipéi de China (No. 2) competirá en el Grupo B junto a Estados Unidos (No. 5), Panamá (No.18) , Australia (No. 12), Alemania (No. 17) y China (No. 20).

El debut de los cubanos el 5 de septiembre ante Sudáfrica en el Nishizaki Stadium.

