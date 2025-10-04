4 de Oct de 2025

Tiempo21 de Radio Victoria

Las Tunas

Celebran en Las Tunas reunión previa a la Novena Asamblea General de Asociados de la ANCI

4 de Oct de 2025
 - Yaimara Cruz García
   7
Portada » Noticias » Las Tunas » Celebran en Las Tunas reunión previa a la Novena Asamblea General de Asociados de la ANCI

Las Tunas.- Un total de 10 delegados, fueron elegidos en las delegaciones que integran la Asociación Nacional del Ciego en Las Tunas, y que por estos días se alistan para participar en la Novena Asamblea General de Asociados, a celebrarse en la capital cubana, del 7 al 9 de octubre.

En la asamblea, donde estuvieron representados los más de 8 mil miembros de la Asociación de todo el territorio se entregó la bandera al delegado directo Orlando Villar Aguilera, quien habló de los principales retos que pretenden llevar al convite y que tienen que ver con las expectativas de continuar avanzando en la inclusión social de la membresia.

Por su parte Miguel González Velázquez director provincial de trabajo dijo que «actualmente las diferentes estructuras de la ANCI se encuentran fortalecidas con cuadros y dirigentes preparados y con niveles profesionales superiores pues adquirieron títulos de licenciados y máster».

Yusmel Fernández Rodríguez presidente de la ANCI en Las Tunas precisó que las comisiones debatieron los principales temas de interés que serán expuestos en la asamblea a nivel de país, y aseguró que son muchos los motivos para celebrar el 50 aniversario de la organización, que tiene como meta avanzar en la interrelación con otras entidades de la sociedad, para seguir apoyando el proceso revolucionario que tantas oportinidades le ha brindado.

 

/lrc/
Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube
Temas: Las Tunas - Reunión provincial de la ANCI

Últimas noticias

Celebran su día trabajadores Agropecuarios de Las Tunas

La Unidad Empresarial de Base Apicultura Las Tunas acogió la celebración por el Día del Trabajador Agropecuario, a la que asistieron el primer secretario del Comité Provincial del Partido, Osbel Lorenzo Rodríguez, la gobernadora Yelenis Tornet Menéndez y representantes de las diferentes entidades del sector.

Analizan delegados en Colombia temas económicos y sociales

La vigésimo primera sesión ordinaria de la Asamblea Municipal del Poder Popular en Colombia, correspondiente al décimo octavo período de mandato, centró sus debates, fundamentalmente, en la presentación de la propuesta del plan de la economía y el presupuesto correspondiente al año 2026.

Concluye taller sobre la salud sexual y reproductiva de adolescentes

Luego de tres jornadas concluyó en la ciudad de Bayamo el Taller Contribución para el Desarrollo de un Entorno Transformador a favor de la Salud Sexual y Reproductiva y el Bienestar Adolescente, que contó con la participación de más de medio centenar de profesionales de diversos sectores, organizaciones e instituciones de las provincias de Las Tunas y Granma.

Más leido

Otras Noticias

Celebran su día trabajadores Agropecuarios de Las Tunas

Celebran su día trabajadores Agropecuarios de Las Tunas

La Unidad Empresarial de Base Apicultura Las Tunas acogió la celebración por el Día del Trabajador Agropecuario, a la que asistieron el primer secretario del Comité Provincial del Partido, Osbel Lorenzo Rodríguez, la gobernadora Yelenis Tornet Menéndez y representantes de las diferentes entidades del sector.

Analizan delegados en Colombia temas económicos y sociales

Analizan delegados en Colombia temas económicos y sociales

La vigésimo primera sesión ordinaria de la Asamblea Municipal del Poder Popular en Colombia, correspondiente al décimo octavo período de mandato, centró sus debates, fundamentalmente, en la presentación de la propuesta del plan de la economía y el presupuesto correspondiente al año 2026.

0 comentarios

Enviar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *