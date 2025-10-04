Celebran en Las Tunas reunión previa a la Novena Asamblea General de Asociados de la ANCI

Las Tunas.- Un total de 10 delegados, fueron elegidos en las delegaciones que integran la Asociación Nacional del Ciego en Las Tunas, y que por estos días se alistan para participar en la Novena Asamblea General de Asociados, a celebrarse en la capital cubana, del 7 al 9 de octubre.

En la asamblea, donde estuvieron representados los más de 8 mil miembros de la Asociación de todo el territorio se entregó la bandera al delegado directo Orlando Villar Aguilera, quien habló de los principales retos que pretenden llevar al convite y que tienen que ver con las expectativas de continuar avanzando en la inclusión social de la membresia.

Por su parte Miguel González Velázquez director provincial de trabajo dijo que «actualmente las diferentes estructuras de la ANCI se encuentran fortalecidas con cuadros y dirigentes preparados y con niveles profesionales superiores pues adquirieron títulos de licenciados y máster».

Yusmel Fernández Rodríguez presidente de la ANCI en Las Tunas precisó que las comisiones debatieron los principales temas de interés que serán expuestos en la asamblea a nivel de país, y aseguró que son muchos los motivos para celebrar el 50 aniversario de la organización, que tiene como meta avanzar en la interrelación con otras entidades de la sociedad, para seguir apoyando el proceso revolucionario que tantas oportinidades le ha brindado.

