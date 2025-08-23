Emotivo acto de celebración femenina en Puerto Padre

Las Tunas.- Mujeres de Puerto Padre, vencedoras de imposibles, evocaron el aniversario 65 de la organización que las aglutina, en emotivo acto de celebración, presidido por las máximas autoridades locales y en el que reconocieron el hacer de federadas del territorio.

Por aprobación del Secretariado Nacional de la Federación de Mujeres Cubanas, en la cita, la primera secretaria del Partido, en el municipio, Yanisleidis Fernández López, entregó el sello conmemorativo “65 aniversario” a la fundadora Ana Gloria Reyes Ramírez y a la arquitecta Zulema Vivar Rivas; mientras dos nuevas federadas: Lismayi Álvarez Rodríguez y Dayesi Amanda López Mayedo recibieron el carné de la FMC.

Entre canciones alegóricas a la fecha distinguieron, además, el aporte de las direcciones generales provincial y municipal de Salud, así como de la Unidad de Aseguramiento y Apoyo al sector.

Octavio Alonso García, presidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular y Magdelí Miranda Betancourt, secretaria general del movimiento femenino local destacaron a bloques, dirigentes de base y federadas con resultados sobresalientes en la organización, fundada el 23 de agosto de 1960.

La colaborada Yanara Navarro Áreas, en nombre de las más de 35 mil miembros de la FMC, manifestó el compromiso en la construcción de un mejor mañana, al tiempo que exaltó la resiliencia femenina en las circunstancias actuales.

Del papel de las puertopadrenses, su empuje y presencia en todos los ámbitos económicos y sociales resaltó Magdelí Miranda Betancourt en las palabras centrales del acto municipal en Puerto Padre, por el aniversario 65 de la FMC.