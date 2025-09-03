Regresa a la preselección nacional futbolista tunero Leandro Pérez

Las Tunas.- El estelar futbolista Leandro Pérez Salas, oriundo del municipio de Amancio, volvió a ser tenido en cuenta para una preselección nacional en la categoría de mayores y aunque no ha sorprendido a nadie esta convocatoria dado el nivel exhibido en el último Torneo Apertura evento para el cual se tuvo en cuenta este llamado para todos los jugadores lo que si sorprendió en su momento era su ausencia desde el primer momento de las citaciones.

Pero pensemos que se hizo justicia y el jugador se encuentra en la capital cubana tomando parte de la cuadrangular que recién se inició en el terreno de La Polar. “El chacal”, como cariñosamente lo llaman sus compañeros y amigos, ya sabe lo que es integrar una preselección de mayores aunque no logró hacer el grado pero si con la U-17 pudo representar a nuestro país en eventos internacionales.

La gran polivalencia de este jugador le permite desempeñarse exitosamente en cualquier parte de la zaga aunque su posición predilecta es la de defensor central. Posee un excelente saque de banda siendo uno de los más potentes del país y que muchos equipos lo han sufrido a lo largo de los Campeonatos en que ha participado.

La joven preselección nacional se prepara por estos días con vistas a la fecha FIFA del mes de octubre donde ya se conoce del duelo que sostendrán ante su similar de Granada. Aparte de Leandro, Las Tunas aportó a ese conglomerado a Darío Pons, José Miguel Pérez y Yordan Mayo Piñón.

