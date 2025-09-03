Comenzó en Las Tunas campaña de siembra de frío

Las Tunas.- Un total de 26 mil 817.7 hectáreas se pretenden cultivar en la provincia de Las Tunas desde el primero de septiembre del presente año hasta el 28 de febrero de 2026, como parte de la campaña de siembra de frío.

De ellas, 23 mil 627 hectáreas corresponden a diferentes formas productivas de los ocho municipios tuneros, asociadas al Ministerio de la Agricultura (Minag); y el resto de esa superficie pertenece a unidades vinculadas al Grupo Azucarero Azcuba.

Según Luis Oro Torres, jefe del Departamento de Cultivos Varios en la Delegación Provincial del Ministerio de la Agricultura nag, la actual campaña representa alrededor de dos mil 935 hectáreas más que lo concretado en nuestros campos en igual período anterior.

Acotó que de viandas se programan unas 10 mil 300 hectáreas, con prioridad para la yuca; en tanto, se plantarán de granos cerca de ocho mil 300 hectáreas y el resto se sembrará de hortalizas y una pequeña cifra de frutales.

El especialista enfatizó en que actualmente el territorio no dispone de la mayoría de los insumos necesarios; pero aseguró que se trabajará para incrementar los rendimientos, mediante el empleo de abonos orgánicos, medios biológicos para el control de plagas y enfermedades y otras alternativas.

A esa situación se añaden las dificultades con el suministro de combustible para la preparación de tierra, la baja cobertura con sistemas de riego, la escasa fuerza de trabajo y la poca disponibilidad de agua en los embalses locales pues apenas ha llovido en el período húmedo.

Además de garantizar el funcionamiento de los principales programas productivos, en la campaña de siembra de frío se prevé fortalecer los sistemas alimentarios locales y aprovechar todas las potencialidades durante el proceso de contratación de las producciones agrícolas.

/mga/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube