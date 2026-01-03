Programa Materno Infantil Las Tunas por mejores resultados al cierre del 2025

Las Tunas.- Ante el escenario complejo de la sociedad que incluye a Cuba como país tropical, sobre todo por los embates de las enfermedades arbovirales este año continua como prioridad para el sistema de la Salud Pública en la provincia de Las Tunas el Programa Materno Infantil, que concluyó el 2025 con una tasa de mortalidad infantil de 8,66 por cada mil nacidos vivos.

El doctor Ariel Guevara Bringa, director general de Salud, explicó a la prensa que «si bien el resultado no es el deseado, el territorio se mantiene por debajo de la media del país y figura entre las primeras cinco provincias con mejor indicador, ahora con la perspectiva de alcanzar mejor cifra en el 2026 tras la implementación de un sistema y la coordinación entre los equipos de trabajo».

Destacó que «en este calendario se registró una disminución de la natalidad, se contabilizaron tres mil 349 nacimientos, 297 menos, mientras se alcanzaron resultados favorables al disminuir en 100 el número de bajo peso al nacer, en el cual incidieron acciones intersectoriales bajo la premisa de que lo importante es el entorno social del lactante y la gestante.

«Al respecto se priorizó la atención y seguimiento de la hipertensión arterial como una de las causas fundamentales del parto pretérmino inmaduro, mujeres que paren antes de tiempo bebés menores de dos mil 500 gramos, y que también genera Crecimiento Intrauterino Retardado, por ello se aseguran los medicamentos y la atención prenatal a las gestantes».

Refirió que también inciden «el pretérmino por otras causas como la maternidad a edad temprana y ante lo cual en el territorio se aplican estrategias para el control y las garantías de servicios de salud a este grupo etario a fin de ganar en su salud sexual y reproductiva».

De igual manera –añadió el directivo- se enfocó la atención intersectorial a las embarazadas desde los consejos populares, principalmente de manera diferenciada la anemia y a las bajo peso se les garantizó la asignación de recursos que mejoraran su condición, así como también desde cada área de salud se determinaron los problemas sociales que podían incidir en la morbi-mortalidad.

Subrayó que en el período se contabilizaron alrededor de 176 morbilidades graves en la maternidad provincial, de ellas 28 correspondieron a embarazadas adolescentes, un resultado que se perfecciona como parte del trabajo que se realiza desde el terreno, de manera oportuna, estable y eficiente.

En este último aspecto precisó el fallecimiento de una materna por causa de un aborto no institucionalizado, a lo cual llamó a la familia a la reflexión para evitar que las mujeres tomen brebajes y pastillas que constituyen métodos abortivos ilegales.

En otro orden Guevara Bringa distinguió «la alta supervivencia en los cuidados intensivos maternos como resultado del quehacer de un equipo de centralización de la atención en la Comisión de la Materna Provincial con altas competencias profesionales, eficiente y de agilidad en la atención a las maternas críticas y ante el rescate oportuno en el cualquier municipio, con elevado reconocimiento en el país, al igual que la Terapia Pediátrica, la Neonatología y los salones de parto.

Respecto a la gestación en la edad temprana acotó que «la provincia modifica el registro a años anteriores con un 20 por ciento en este indicador y añadió que «aunque no es suficiente la disponibilidad en farmacia de métodos anticonceptivos, se priorizó el territorio con recursos para proteger a quienes inician precozmente las relaciones sexuales».

Mientras agregó que otro factor que incidió en el balance del calendario resultó el fallecimiento de cinco lactantes por accidentes en el hogar debido a bronco-aspiraciones.

En otro orden agregó el galeno que «independientemente del excelente equipo de profesionales que se desempeña en la Terapia Pediátrica, con dos años anteriores sin muertes la supervivencia en el 2025 exhibió otra realidad y en ello alertó a los padres a no subestimar las enfermedades de los niños y acudir de manera oportuna al médico para evitar complicaciones por infecciones».

Respecto al servicio de Neonatología señaló que aunque controla históricamente su indicador, «el trabajo se debe proyectar en este 2026 en elevar la supervivencia en los menores de mil 500 gramos, pretérminos extremos que nacen de 26 a 29 semanas».

Como parte de los resultados en el Programa Materno Infantil en Las Tunas el director del sector sanitario destacó la atención a la pareja infértil, con un buen sistema de trabajo y la dedicación a la actividad a nivel de los municipios tributando al seguimiento en la consulta provincial y regional, aportando embarazos logrados de niños deseados y valiosos que supera años anteriores.

En tanto la Red de Genética logró asegurar el seguimiento de las maternas para no aportar una malformación genético sin solución, priorizándose por el gobierno el traslado intermunicipal de las embarazadas que necesitaban de la atención en las instituciones de la provincia y el nivel terciario de salud, subrayó Guevara Bringa.

Al concluir el director general de Salud aseveró que tras un año de fuerte trabajo en el PAMI es meritorio resaltar la experiencia en los servicios y el cumplimiento de los protocolos, mientras la provincia se proyecta por fortalecer el sistema de trabajo a fin de incidir en las causas que marcaron el año para modificar los indicadores con una mayor cercanía a las comunidades.

/mga/

