Leñadores afilan las hachas

Las Tunas.- Los Leñadores, actuales campeones nacionales, siguen entrenando en el estadio Julio Antonio Mella, de cara al inicio de la Serie Nacional 64, pacatada para comenzar el venidero 2 de septiembre.

Los peloteros tuneros buscan la puesta en forma deportiva a medida que suben las cargas en estos días de preparación.

El colectivo técnico evalúa, corrige y trabaja en pos de lograr un equipo dinámico y fuerte en cada una de las posiciones.

/lrc/

