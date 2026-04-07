Fotorreportajes

Las Tunas: donde la gimnasia rítmica nunca se detiene 

Gretel Yanet Tamayo Velázquez 2 visitas
Las Tunas: donde la gimnasia rítmica nunca se detiene 

Las Tunas.- En la sala polivalente “Leonardo Mackenzie”, el eco de la música acompaña cada movimiento de las niñas que entrenan gimnasia rítmica en Las Tunas. Allí, la disciplina se convierte en arte y el sacrificio en una rutina diaria que moldea tanto el cuerpo como el carácter.

A pesar de las dificultades materiales que enfrenta el deporte en el país, el grupo escolar de 14 niñas mantiene viva la tradición medallista de la provincia. Bajo la guía de sus entrenadoras, las pequeñas atletas aprenden que la constancia es la llave para abrir las puertas del triunfo.

Cada tarde, entre aros, cuerdas y pelotas, se construye un legado que combina técnica, esfuerzo y sueños compartidos.

 

/lrc/

Temas: gimnasia artí­stica Las Tunas

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