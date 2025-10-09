El pueblo de Las Tunas se suma a las labores de higienización de la ciudad

Las Tunas.- En los 19 Consejos populares de la ciudad de Las Tunas se desarrollaron labores de limpieza, recogida de desechos sólidos e higienización como saludo al 10 de octubre inicio de la Guerra de Independencia.

La participación popular es decisiva para mantener sostenibilidad en una tarea que garantiza la calidad de vida, pues los desechos sólidos generan proliferación de vectores responsables de varias arbovirosis.

/lrc/

