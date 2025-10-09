9 de Oct de 2025

Tiempo21 de Radio Victoria

El pueblo de Las Tunas se suma a las labores de higienización de la ciudad

9 de Oct de 2025
 - Angel Luis Batista Santiesteban
Las Tunas.- En los 19 Consejos populares de la ciudad de Las Tunas se desarrollaron labores de limpieza, recogida de desechos sólidos e higienización como  saludo al 10 de octubre inicio de la Guerra de Independencia.

La participación popular es decisiva para mantener sostenibilidad en una tarea que garantiza la calidad de vida, pues los desechos sólidos generan proliferación de vectores responsables de varias arbovirosis.

/lrc/

