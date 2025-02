Ivonne Cruz Domínguez, una jefa de brigada en MILENIO S.U.R.L

Las Tunas.- Ivonne Cruz Domínguez es de esas mujeres que son orgullo en su colectivo. Sus conocimientos por más de 14 años en la construcción civil bien los aprovecha también como jefa de brigada de Sociedad Mercantil Milenio S.U.R.L.

«Por circunstancias de la vida tras largos años en otras actividades me acerqué nuevamente a la construcción, se me dio la facilidad de incorporarme a esta iniciativa tunera, que al inicio me parecía inmensa al estar rodeada en su mayoría de hombres porque las mujeres tenemos otro ritmo en las labores, comenta esta fémina graduada como técnico medio en Construcción Civil, licenciada en Contabilidad y Finanzas, y especialista en Capital Humano.

«Cada integrante de mi brigada es importante, porque al dirigirlos hay que saber cada aspecto de sus vidas, acompañarlos, guiarlos, superarlos y comprometerlos con la calidad en el quehacer diario en todos los espacios, ellos son mi despertar y mi anochecer, me he vinculado tanto a ellos que los considero como familia».

Para esta tunera, aunque lleva poco tiempo en la sociedad mercantil MILENIO SURL, el principal reto es la responsabilidad y el trabajo en equipo, «cuando llegas a un movimiento de tierra y lo ves todo en cero y al final edificas una obra, ese resultado te hace sentir importante, más capaz y con la necesidad de enfrentar otra tarea.

«Nosotros nos caracterizamos porque cada obra de reparación y mantenimiento tenga calidad, porque eso es el prestigio de los constructores de MILENIO SURL, de nuestro principal dirigente, que aunque es el líder en el equipo siempre es uno más entre nosotros por su alta calidad humana», subraya mientras hace unos minutos en su labor en el Hospital Pediátrico Mártires de Las Tunas.

«Somos responsables y preparados, nos complace trabajar para que cualquier obra constructiva perdure años, además tenemos un dirigente que nos impone el reto de la perfección, de la trascendencia de lo que hacemos para modificar las instalaciones con el sello de nuestra labor constructiva, y seríamos incapaces de defraudarlo porque es ejemplo para todos», comenta mientras mide la distancia del cordel y el nivel de los ladrillos.

«Llevaba dos años desempleada por problemas familiares y mi esposo me coordinó el trabajo hace seis meses, enfrentarme me aterraba a veces, creía que no era capaz en ese momento de enfrentar una tarea tan responsable.

«Me vi en un proceso adaptativo y difícil, pero luego me mostraron que son constructores de experiencias, responsables, no puedo defraudarlos y más porque ellos me mostraron que son un verdadero equipo. Como jefa de brigada lo más gratificante son mis trabajadores, la responsabilidad con ellos y su calificación en el trabajo, eso nos permite trabajar con mayor unión.

«Me siento orgullosa de pertenecer a este colectivo e igual de mis trabajadores, tanto de tenerlos, como ellos de tenerme a mí como uno más», apunta Ivonne quien se levanta temprano y planifica su jornada junto a un grupo de hombres que hoy transforman áreas del hospital Mártires de Las Tunas, con empeños en la construcción para la atención de la población infanto-juvenil.

Su pensamiento constantemente busca los pequeños detalles, la voz de mando señala el inicio del quehacer tras revisar la seguridad de cada trabajador al laborar en instituciones que requieren de normas y medidas sanitarias y de disciplina.

«Anteriormente laboré en la Escuela Superior de Perfeccionamiento Atlético y luego en la sala de observación del Hospital Provincial Ernesto Guevara, allí existe mucha satisfacción por parte de la dirección de esa institución y lo más importante es que contamos con su supervisión y orientación diaria, unido el apoyo del inversionista.

Cada obra hay que transformarla, edificarla y apreciarla porque es nuestra, llevará siempre la invención, la novedad y lo más importante la dedicación de quienes emplean su tiempo para que otros se sientan a gusto en el lugar donde los constructores dejan su sudor

El respeto caracteriza a Ivonne entre constructores con amplia experiencia que ponen atención a cada una de sus palabras, ella se convierte en una más de su equipo en MILENIO SURL, un mundo en el cual saber es vital a pie de obra, un oficio que marca la vida de esta jefa de la brigada que fragua conocimientos junto a la práctica diaria.

/lrc/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube