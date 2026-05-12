Yendri Pérez, de la vanguardia de jóvenes investigadores del Centro Provincial Meteorológico de Las Tunas

Yendri Pérez, de la vanguardia de jóvenes investigadores del Centro Provincial Meteorológico de Las Tunas

Las Tunas.- Aunque la vida lo llevó a formarse como licenciado en Física y Matemática su vocación siempre estuvo orientada hacia la informática.

Andando por los caminos de la computación y después de ejercer varios años como profesor, llegó Yendri Pérez Trujillo al Centro Provincial Meteorológico donde asume la función de administrador de redes informáticas y trabaja en personalizar un modelo de inteligencia artificial con información específica sobre la sequía en Las Tunas.

Él es parte de la vanguardia de jóvenes investigadores que el Centro Provincial Meteorológico de Las Tunas ha formado y mantenido pese a la fluctuación laboral y otros problemas agudizados en estos tiempos.

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