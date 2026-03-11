Desarrolla Iraida Williams concierto en honor a la mujer

Las Tunas.- El Comité Provincial de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac) acogió la noche de este martes el concierto Ellas todas, protagonizado por la cantautora Iraida Williams junto a otros creadores, en honor a la mujer.

Citas semejantes realiza esa trovadora desde hace ya 15 años, en lo que constituye –además de una propuesta cultural de altos quilates- un canto colectivo en pos de la reivindicación de las féminas y la equidad social.

Esta vez, como es costumbre, varios amigos se sumaron a la iniciativa, entre ellos la actriz Elizabeth Borrero, la guitarrista Yuritza Hechavarría, las cantantes Martha Borrell y Berlis Fernández y el pianista Omar Briñones.

Asimismo, cofradías como el dúo Once, el trío concertante Entre notas y el grupo Contrapunto, que integra Iraida, deleitaron al auditorio con composiciones diversas, algunas nacidas para deleitar el oído y otras, para bailar.

Entre las canciones de autores locales y universales compartidas in situ figuraron: Cuando tú me quieras (Pepe Delgado), Sabor a mí (Álvaro Carrillo), Ratos para el olvido (Polito Ibáñez), Mujer si la distancia es esa huella (Rodolfo de la Fuente), Pedradas al espejo (Freddy Laffita), Ni un ya no estás (Alberto Tosca), Bohemio Enamorado (Donato Poveda), Para vivir (Pablo Milanés), entre otros.

Iraida, autora de obras como Trasfondo y La ciudad perfecta, confesó a Radio Victoria su alegría tras la actuación: “Tenemos la intención de que hayan muchos 15 años más, que en cada marzo Las Tunas tenga su encuentro con la canción trovadoresca y con buenas propuestas musicales y artísticas, en general”.

Aunque esta vez, por razones ajenas a su voluntad, no pudo realizar el concierto el propio 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, ella y todos los involucrados no dejaron de regalarle al público de Balcón de Oriente una noche memorable, digna de recordar.

