10 de Dic de 2025

Tiempo21 de Radio Victoria

Las Tunas

Celebran día del trabajador de la cultura en Las Tunas 

10 de Dic de 2025
 - Yenima Díaz Velázquez
   9

Las Tunas.- Un homenaje a Raúl Gómez García, el poeta de la Generación del Centenario, se realizó en el acto provincial por el día del trabajador de la cultura,  con sede en el complejo cultural de Majibacoa, el municipio más destacado durante el actual año 2025 en Las Tunas.

En un primer momento se reconocieron varias entidades con notable aporte a la actividad, entre las que sobresalen la emisora Radio Victoria, el periódico 26, telecentro TunasVision, la Dirección provincial de Cultura y la sede territorial de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba.

También se elogió la gestión de varios trabajadores; de manera especial se resaltó a cinco hombres y mujeres que han laborado de manera ininterrumpida durante 25 o 20 años y merecieron la distinción Raúl Gómez García, héroe del sector que nació el 14 de diciembre de 1928 y fue asesinado tras el asalto al Cuartel Moncada.

Durante su intervención, el director municipal de Cultura, Leonel Escalona Estrada, destacó el esfuerzo de los colectivos de las diferentes instituciones y su entrega incondicional para sostener la programación cultural, frente a varias adversidades como la contingencia energética.

A nombre de los trabajadores del sector, reiteró el compromiso de continuar enalteciendo la cultura, escudo y espada de la nación cubana, y de consolidar los programas nacionales Color Cubano, Atención a la ruralidad y Adelanto de la mujer, además de la prioridad que se da a los adultos mayores y a las personas con discapacidad.

Desde inicios del mes de diciembre, en las instituciones culturales y unidades de apoyo de han realizado varias actividades para celebrar la jornada, que culminará el propio día 14.

/lrc/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube

Temas: Día del Trabajador de la Cultura - Las Tunas

Últimas noticias

Los Leñadores siguen imparables en la cima

En el estadio 5 de septiembre, los Leñadores de Las Tunas confirmaron su dominio en la temporada al vencer con autoridad 10×1 a los Elefantes de Cienfuegos, resultado que les permitió extender a cuatro victorias consecutivas y afianzarse en lo más alto de la tabla.

Feria de Ciencia e Innovación a favor del desarrollo en Las Tunas

Tenemos que seguir recuperando lo que tenemos con el talento creador de todos y continuar sumando jóvenes a la actividad de la ciencia y la innovación», señaló la Gobernadora de Las Tunas Yelenis Tornet Menéndez al intercambiar con los técnicos y especialistas del Centro Provincial de Electromedicina asistentes a la primera Feria de la ciencia e innovación desarrollada en Las Tunas.

Más leido

Otras Noticias

Feria de Ciencia e Innovación a favor del desarrollo en Las Tunas

Feria de Ciencia e Innovación a favor del desarrollo en Las Tunas

Tenemos que seguir recuperando lo que tenemos con el talento creador de todos y continuar sumando jóvenes a la actividad de la ciencia y la innovación», señaló la Gobernadora de Las Tunas Yelenis Tornet Menéndez al intercambiar con los técnicos y especialistas del Centro Provincial de Electromedicina asistentes a la primera Feria de la ciencia e innovación desarrollada en Las Tunas.

0 comentarios

Enviar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *