Celebran día del trabajador de la cultura en Las Tunas 

Las Tunas.- Un homenaje a Raúl Gómez García, el poeta de la Generación del Centenario, se realizó en el acto provincial por el día del trabajador de la cultura, con sede en el complejo cultural de Majibacoa, el municipio más destacado durante el actual año 2025 en Las Tunas.

En un primer momento se reconocieron varias entidades con notable aporte a la actividad, entre las que sobresalen la emisora Radio Victoria, el periódico 26, telecentro TunasVision, la Dirección provincial de Cultura y la sede territorial de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba.

También se elogió la gestión de varios trabajadores; de manera especial se resaltó a cinco hombres y mujeres que han laborado de manera ininterrumpida durante 25 o 20 años y merecieron la distinción Raúl Gómez García, héroe del sector que nació el 14 de diciembre de 1928 y fue asesinado tras el asalto al Cuartel Moncada.

Durante su intervención, el director municipal de Cultura, Leonel Escalona Estrada, destacó el esfuerzo de los colectivos de las diferentes instituciones y su entrega incondicional para sostener la programación cultural, frente a varias adversidades como la contingencia energética.

A nombre de los trabajadores del sector, reiteró el compromiso de continuar enalteciendo la cultura, escudo y espada de la nación cubana, y de consolidar los programas nacionales Color Cubano, Atención a la ruralidad y Adelanto de la mujer, además de la prioridad que se da a los adultos mayores y a las personas con discapacidad.

Desde inicios del mes de diciembre, en las instituciones culturales y unidades de apoyo de han realizado varias actividades para celebrar la jornada, que culminará el propio día 14.