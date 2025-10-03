3 de Oct de 2025

Tiempo21 de Radio Victoria

Las Tunas

Trabajadores agropecuarios, es hora de decir que sí se puede

3 de Oct de 2025
 - Yenima Díaz Velázquez
   44
¿Qué pasa con la soberanía alimentaria en el municipio de Las Tunas
Portada » Noticias » Las Tunas » Trabajadores agropecuarios, es hora de decir que sí se puede

Las Tunas.- En Las Tunas, el sector agropecuario es uno de los más cuestionados por el pueblo, por la incapacidad demostrada de producir los alimentos que requiere la población, al menos los que se corresponden con el clima y la geografía de estas tierras.

Reunión tras reunión, y en análisis a pie de surco, se le critica, se le anima, se le sugiere cómo actuar para aprovechar mejor los escasos recursos que existen y se le pide dar un esfuerzo mayúsculo para que se concreten los diferentes programas y, en definitiva, que haya comida en la mesa.

Algunos se hacen de oídos sordos.  Otros lo intentan pero no logran los resultados que se necesitan.  Y muchos transforman sus rutinas para que estos suelos pobres se cubran del verde característico de los cultivos varios y no del marabú que nos amenaza y que es una verdadera trampa.

Este tres de octubre es el Día de los Trabajadores Agropecuarios y, más que con alegrías, lo celebran con el compromiso que entraña de su responsabilidad y con la disposición de seguir adelante, en medio de muchísimas adversidades asociadas al clima y a las carencias materiales.

A pesar de esas afectaciones objetivas, en las empresas del sector se buscan alternativas para desarrollar sus tareas como en el polo productivo de Las Mercedes, en Colombia, donde riegan extensos campos de plátano y yuca con pipas tiradas por bueyes.

O los esfuerzos por sembrar arroz, popular o especializado, en varias comunidades de Amancio, Jobabo, Manatí y Majibacoa; y los resultados ya concretos del polo de Jesús Menéndez, en el que los trabajadores estatales se unen a propietarios y usufructuarios para producir diversos renglones, especialmente viandas.

Ejemplos hay más; pero, no son todos los que se necesitan porque urge incrementar las áreas cultivables, entregar más leche y carne vacuna, arremeter en serio contra el marabú, llenar de hortalizas los canteros vacíos y que el acopio y la comercialización brillen.

Entre los trabajadores agropecuarios tuneros hay un enorme potencial pues están acostumbrados a crecerse cuando las dificultades ensombrecen las voluntades.  Por eso es hora de romper esquemas y decir que sí se puede, que la provincia será capaz de producirse sus alimentos.

/mga/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube

 

Temas: producción de alimentos - trabajadores agropecuarios

Últimas noticias

Concluye taller sobre la salud sexual y reproductiva de adolescentes

Luego de tres jornadas concluyó en la ciudad de Bayamo el Taller Contribución para el Desarrollo de un Entorno Transformador a favor de la Salud Sexual y Reproductiva y el Bienestar Adolescente, que contó con la participación de más de medio centenar de profesionales de diversos sectores, organizaciones e instituciones de las provincias de Las Tunas y Granma.

Generalizarán prácticas agroecológicas en la producción de alimentos

El fomento de la cultura agroecológica en la sociedad cubana es una responsabilidad del Ministerio de la Agricultura, de conjunto con sus similares de Educación, Educación Superior, Cultura y Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, así como las formas asociativas vinculadas a la producción agropecuaria y forestal.

Conquista espirituano Premio Literario Portus Patris

Con la obra Buffet delirante, el espirituano Roberto González Rodríguez venció en la reciente edición del Premio Literario Portus Patris, el más antiguo en materia de letras que convoca la Asociación Hermanos Saíz (AHS) en el país.

Más leido

Otras Noticias

Generalizarán prácticas agroecológicas en la producción de alimentos

Generalizarán prácticas agroecológicas en la producción de alimentos

El fomento de la cultura agroecológica en la sociedad cubana es una responsabilidad del Ministerio de la Agricultura, de conjunto con sus similares de Educación, Educación Superior, Cultura y Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, así como las formas asociativas vinculadas a la producción agropecuaria y forestal.

Señal de televisión en alta definición en el municipio de Colombia

Señal de televisión en alta definición en el municipio de Colombia

Los habitantes del municipio de Colombia disfrutan de la señal de televisión en alta definición, a través de la moderna tecnología que quedó instalada en el transmisor de la comunitaria de televisión que opera la empresa Radiocuba, producto a un donativo proveniente de la República Popular de China.

0 comentarios

Enviar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *