Los Leñadores, a un triunfo de la Liga Élite

Las Tunas.- Los Leñadores de Las Tunas continúan su paso firme en la temporada y este martes alcanzaron su victoria número 47, un resultado que los coloca a un solo paso de asegurar el boleto directo hacia la venidera Liga Élite del béisbol cubano.

La tropa verdirroja se mostró superior en su estadio Julio Antonio Mella al imponerse con marcador de 8×2 frente a los colistas Indios de Guantánamo, un triunfo que los acerca a la clasificación inmediata entre los dos primeros puestos de la etapa regular.

El ataque ofensivo de los tuneros fue demoledor al conectar un total de 12 imparables. Entre ellos destacó un cuadrangular de Yosvani Alarcón, quien se fue de 4-2 y remolcó dos carreras para contribuir al festín ofensivo.

Otro protagonista con el madero fue Yudier Rondón, que firmó otra jornada de lujo al disparar tres dobles y empujar igual cantidad de anotaciones.

Desde la lomita, Yosbel Cansino cumplió con creces al lanzar 5.1 entradas sin permitir libertades, acreditándose su segunda victoria dela temporada.

El relevo también respondió con eficacia. Alberto Pablo Civil se encargó de cerrar el desafío con tres capítulos, apuntándose su décimo salvamento de la campaña.

Por el contrario, la derrota recayó en Enyer Fernández, quien soportó ocho anotaciones en apenas dos tercios de entrada, incapaz de contener la ofensiva de los Leñadores que lo castigó sin piedad.

Con este resultado, Las Tunas queda a las puertas de la clasificación directa a la Liga Élite. Un triunfo más será suficiente para sellar su pase a este torneo selectivo. Este miércoles Leñadores e Indios volverán a jugar en el «Mella».

