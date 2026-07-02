La Jornada Cucalambeana, tradición que no se despide

Las Tunas.- La Jornada Cucalambeana se despidió este primero de julio, cumpleaños 197 de Juan Cristóbal Nápoles Fajardo, El Cucalambé.

Así, a través de canturías, exposiciones, concursos y mucho más, se honró desde el 28 de junio al mayor poeta bucólico del siglo XIX cubano, además del centenario del natalicio de Fidel, el tributo a la mujer rural y a la inolvidable repentista Tomasita Quiala.

Entre los fieles a la fiesta suprema del campesinado cubano figuran Emiliano Sardiñas y María Victoria Rodríguez, quienes tampoco faltaron esta vez.

“Desde el año 1993 hasta el 2024 no falté a una Cucalambeana. En el 2025 tuve que hacer una gira que me lo impidió, pero en el 2026 estoy aquí por el Cucalambé, por nuestro líder eterno y por el alma de tantos años de este evento que fue Tomasita Quiala”, dijo emocionado Emiliano.

María Victoria, La Voz de Oro de la Música Campesina, manifestó: “Siempre me reciben con mucho cariño, mucho respeto y eso se siente. Así mismo, yo también hago un derroche de amor y de cariño.

“Estoy en la Jornada Cucalambeana una vez más, siempre agradezco por la invitación, por la deferencia, por defender tradición, por defender raíces y feliz de que, a pesar de todo lo que estamos viviendo en estos momentos en nuestro país, hayan podido hacer esta celebración y que haya tanto público, tanta energía, que se respire un ambiente muy positivo. Eso da buenas señales para nuestra tradición.”

Se despide la jornada Cucalambeana dejando a su paso emociones, saberes y mucha retroalimentación, porque, aunque ahora su sede principal haya sido el Parque Temático y no El Cornito, por las complejidades que atraviesa el país, lo verdaderamente importante es defender nuestras tradiciones. Así lo demuestra esta décima realizada por Yudianny Barrera Mujica, joven invidente que participó por segunda vez en el evento:

Aquí estoy, Cucalambé,

aquí te vengo a cantar

y sin vista utilizar

mi pensamiento te ve.

Aquí vine con la fe,

con la luz, con la alegría,

y aunque estoy sin luz, hoy día,

me alumbra mi corazón,

porque estoy mirando

con la luz de la poesía.

Así, con versos y cubanía, se vivieron los últimos momentos de nuestra Jornada Cucalambeana.

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