Homenaje póstumo al Comandante Ramiro en el Memorial Vicente García

Las Tunas.- Como en otras oportunidades, el Memorial Vicente García González -uno de los cuatro sitios que en Las Tunas ostentan la categoría de Patrimonio Nacional- acogerá el homenaje póstumo a una de las figuras cimeras de la Revolución Cubana.

A partir de las diez de la mañana y convocado por las organizaciones políticas y de masas, los tuneros podrán darle el último adiós al Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez, fallecido este 21 de junio, a los 94 años de edad.

Quien fuera uno de los líderes fundamentales del último proceso revolucionario cubano, mantuvo estrechos vínculos de trabajo con Las Tunas. Aquí impulsó el quehacer de las entidades del Ministerio de Industrias y siguió muy de cerca lo relacionado con el cambio de la matriz energética, en el camino de convertir a la provincia en la capital de las energías renovables en Cuba.

Hasta este sitio patrimonial, entre las diez de la mañana y las cuatro de la tarde, podrán llegar desde los pioneros hasta los trabajadores organizados por sus sindicatos, así como todo el que desee rendir tributo. Será la oportunidad de honrar a quien constituyó un ejemplo de lealtad sin límites a la patria, defensor incondicional de la Revolución, referente para las nuevas generaciones y bandera de combate ante las arremetidas imperiales.

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