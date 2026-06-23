El Comandante Ramiro en el corazón de los tuneros

Las Tunas.- “Ramiro se preocupaba por todo, desde la marcha de cada inversión hasta la alimentación y el salario de los trabajadores. Más allá de su rectitud como jefe, estaba el hombre cercano, capaz de sonreír, de hacer una jarana, de posar un brazo en el hombro y hasta de regalar una fotografía para el recuerdo.

“Los tuneros le debemos mucho por el acompañamiento constante a los procesos inversionistas que marcaron la provincia en los últimos años. Su huella está en el desarrollo industrial, en el cambio de la matriz energética y en la construcción de obras de interés económico y social.”

Así lo recordaron los directores de las Empresas Eléctrica y de Construcción y Montaje (Conalza), ingenieros Carlos Arias Sobrino y Maikel Brito Peña, durante el homenaje póstumo celebrado en el Memorial Vicente García González este 23 de junio.

Arias evocó cómo Ramiro puso la primera piedra del mayor parque eólico de Cuba, en La Herradura Dos, y acompañó hasta la inauguración del primer parque solar fotovoltaico en Puerto Padre. Brito, por su parte, destacó su capacidad de hallar alternativas incluso en las situaciones más difíciles, desde que en 2009 se vinculó con los constructores tuneros en el trasvase Este-Oeste, en Mayarí, Holguín.

También Yadira Romero Peña, miembro del Buró Provincial del Partido, compartió la emoción de haber estado cerca de uno de los héroes imprescindibles de Cuba. Recordó cómo, en Muebles Ludema, Ramiro evocó su oficio de carpintero, demostrando que nunca olvidó sus orígenes, más allá de cargos y títulos.

“Su lealtad a Fidel fue inquebrantable, y su memoria para cada detalle de las ideas relacionadas con el desarrollo industrial de Las Tunas resultaba conmovedora. Confesó que, cada vez que llegaba a Oriente, debía visitar el cementerio de Santa Ifigenia en Santiago de Cuba, para rendir homenaje al Comandante en Jefe y llenarse de nuevas energías, recuerda la dirigente partidista.

“Los tuneros no le fallaremos. En medio de escenarios complejos, seguiremos trabajando en las obras que él impulsó, confiados en nuestras capacidades fabriles y en la fuerza de hombres y mujeres que desafían obstáculos por el desarrollo de Las Tunas.

Miles de tuneros acudieron al Memorial Vicente García González para rendir homenaje póstumo al Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez, figura cimera del proceso revolucionario cubano, fallecido el 21 de junio a los 94 años.

/abl/