Padres que sostienen sueños: Roberto Baldoquín, símbolo de entrega y amor

Las Tunas.- Roberto Baldoquín no solo es el padre de los peloteros tuneros Roberto Suliban y Jean Lucas, campeones nacionales con los Leñadores de Las Tunas. Desde que sus hijos decidieron que el béisbol sería su destino, él se convirtió también en entrenador, psicólogo y consejero. Prometió ayudarlos y ahí ha estado, firme, acompañando cada paso de sus carreras.

“En la familia Baldoquín Martínez el béisbol es algo especial, lo que nos ha marcado toda la vida”, asegura. “Llegué a un terreno con Suliban cuando tenía seis años y luego su hermano siguió su trayectoria y llevamos en el béisbol más de 20 años».

Roberto entiende que el deporte no se construye solo en el terreno, sino en el hogar: “La familia es fundamental en el desarrollo de los hijos, criarlos con buenas enseñanzas, con valores. Somos uno solo, la esencia es el amor y el respeto que existe entre nosotros ”.

Su relato está lleno de aprendizajes compartidos. “En la vida pasan cosas buenas y pasan cosas malas. Las buenas las llevamos normal y cuando existen cosas que te tronchan tratamos de tomarlas de la misma manera. Nos reunimos mucho, conversamos y nos damos mucho aliento. Porque a nosotros nada nos detiene, siempre estamos positivos”.

Y aunque reconoce que vienen de superar lesiones y momentos difíciles, pide paciencia: “Ya están recuperados, entonces pienso que regresen poco a poco. Salir de la lesión, que ya salieron y ahora ir poco a poco incorporándose al equipo”.

Baldoquín siente un gran orgullo por sus hijos. “Muy orgulloso por los dos hijos que tengo, por su calidad humana, deportiva, su relación con sus compañeros, con la vida social. Son excelentes hijos, amigos, compañeros”.

¿Qué significa el béisbol para esta familia? “Todo. Pasión. Es lo máximo, lo máximo que existe en esta familia”.

La historia de Roberto Baldoquín es también la de muchos padres tuneros que hacen posible el sueño de sus hijos de ser deportistas. Este testimonio sirve de homenaje y felicitación en este tercer domingo de mayo, Día de los Padres, a quienes con amor, sacrificio y entrega sostienen cada triunfo en el terreno y en la vida.

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