Radio Victoria en Vivo

InicioDeporteKeiler Ávila y el ocho con timonel abren el medallero de Cuba

Keiler Ávila y el ocho con timonel abren el medallero de Cuba

Por: Gabriel Manuel Peña Ramírez
0
4

El tunero Keiler Ávila, integrante del ocho con timonel, consiguió el metal de bronce, luego de que el bote de Cuba recorriera los dos mil metros en un tiempo de cinco minutos, 45 segundos y 96 centésimas, para brindarle a la delegación nacional la primera medalla en los II Juegos Panamericanos Junior asunción 2025.

Luego de una arrancada lenta desde el carril central, los cubanos aumentaron el ritmo en el tramo conclusivo, sin embargo, les fue insuficiente para rebasar a Brasil (5:45.75 minutos), mientras Chile (5:42.26 min) dominó con holgura a lo largo de la prueba, en el cierre de la segunda jornada de competencias en la Bahía de Asunción.

El equipo cubano alcanzó la medalla de Bronce en el ocho con timonel.

Además de Ávila formaron parte de la regata Henry Heredia, Adel Gutiérrez, Leduar Suárez, Robert Fernández, Roberto Paz, Félix Puentes, Pedro González y el timonel Ronny Álvarez.

/lrc/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube

Gabriel Manuel Peña Ramírez

Noticias Relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Radio Victoria en Vivo

Últimas Noticias

Tiempo21, edición digital de Radio Victoria, Las Tunas, Cuba, fundado el 20 de marzo de 2000.

Directora general: Aliuska Barrios Leyva. Subdirectora General: Yulia Márquez Pérez . Editora-Jefe: Luisa Elena Rivera. Editora: Misleydis González Ávila. Traductora: María de la Caridad Smith Batson. Webmaster: Pedro Enrique Fleita Almira. Fotorreportero: Angel Luis Batista Santiesteban.

Redacción: Calle Colón 157, entre Francisco Vega y Julián Santana, Las Tunas, Cuba. CP. 75100.

Teléfonos: (+53) 31346742

Autorizamos la reproducción de trabajos de este medio, siempre que sea de forma íntegra y se cite la fuente.

Web optimizada para cualquier dispositivo

© tiempo21.cu