Keiler Ávila y el ocho con timonel abren el medallero de Cuba

El tunero Keiler Ávila, integrante del ocho con timonel, consiguió el metal de bronce, luego de que el bote de Cuba recorriera los dos mil metros en un tiempo de cinco minutos, 45 segundos y 96 centésimas, para brindarle a la delegación nacional la primera medalla en los II Juegos Panamericanos Junior asunción 2025.

Luego de una arrancada lenta desde el carril central, los cubanos aumentaron el ritmo en el tramo conclusivo, sin embargo, les fue insuficiente para rebasar a Brasil (5:45.75 minutos), mientras Chile (5:42.26 min) dominó con holgura a lo largo de la prueba, en el cierre de la segunda jornada de competencias en la Bahía de Asunción.

Además de Ávila formaron parte de la regata Henry Heredia, Adel Gutiérrez, Leduar Suárez, Robert Fernández, Roberto Paz, Félix Puentes, Pedro González y el timonel Ronny Álvarez.

/lrc/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube