Las Tunas rinde homenaje al Mayor General Vicente García en el Día de los Padres

Las Tunas.- Las máximas autoridades de la provincia y del municipio cabecera protagonizaron este domingo un homenaje al Mayor General Vicente García González, en ocasión de celebrarse el Día de los Padres.

“Ustedes son los generales de lo cotidiano, los estrategas del amor sencillo, los jefes de esa tropa pequeña que desayuna, ríe y sueña, y a veces llora a su lado. Por eso, en este día nuestro eterno agradecimiento y felicitación”, reflexionó Misleydis García Osorio, presidenta de la Asamblea Municipal del Poder Popular en Las Tunas, durante la ceremonia.

El tributo tuvo lugar en el mausoleo del cementerio de la ciudad, donde descansan los restos del León de Santa Rita, considerado por José Martí como “el Padre de los Diez Años” por su entrega a la causa independentista en la primera de las gestas emancipadoras.

A nombre de todos los tuneros, las autoridades también rindieron homenaje a los combatientes internacionalistas en el panteón de los caídos por la defensa de la patria. Cientos de familias se sumaron a la tradición de agasajar a sus padres difuntos en el campo santo.

Posteriormente, la comitiva se trasladó hasta el hogar de ancianos del poblado de Las Parras, en Majibacoa, donde compartieron con los abuelos y el personal sanitario. Olga Estela Velázquez Cedeño, especialista en Medicina General Integral y máster en Geriatría, explicó las particularidades de la institución que acoge a 25 adultos mayores de la comunidad.

Osbel Lorenzo Rodríguez, primer secretario del Comité Provincial del Partido, y la gobernadora Yelenys Tornet Menéndez encabezaron el encuentro, que estuvo marcado por la alegría y el simbolismo.

En todos los municipios de Las Tunas se desarrollaron iniciativas similares, reafirmando el respeto y agradecimiento hacia quienes tienen la hermosa responsabilidad de guiar y ser baluartes de la sociedad.

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