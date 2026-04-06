César Pérez sexto en México y Michel Díaz suma en España

Las Tunas.- Los ajedrecistas tuneros César Alejandro Pérez y Michel Alejandro Díaz vivieron un excelente domingo en competiciones internacionales, mostrando el buen nivel que los distingue en escenarios de México y España.

En el Abierto de México, César empató con el Gran Maestro Dylan Berdayades en la última jornada, resultado que le permitió ubicarse en el sexto puesto de la tabla final con 6.5 puntos, compartiendo posiciones entre el tres y el ocho. Fue un gran torneo para el tunero, quien rindió a un alto nivel en un certamen que reunió a destacados exponentes del área. El título quedó en manos del GM José Eduardo Martínez.

Por su parte, el Maestro Internacional Michel A. Díaz cerró con dos buenos resultados en la jornada dominical de la Semana Santa de San Vicente del Raspeig, en España. En la séptima ronda derrotó al polaco Jacun Janeczko y en la octava firmó tablas frente al también polaco, MF Wictor Golis. Con estos resultados, Díaz se ubica en el puesto 58 con 5.5 puntos, a falta de la última ronda que disputará este lunes frente al chino Yixing Wu.

El desempeño de ambos confirma el buen paso de los ajedrecistas tuneros en escenarios internacionales, consolidando su presencia en torneos de gran exigencia competitiva.

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