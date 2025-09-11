Colectivo del Fuel Oil Guiteras, en Puerto Padre refrenda grandeza humana

Las Tunas.- El colectivo del emplazamiento Fuel Oil Guiteras, en Puerto Padre, mantiene en activo 11 motores, desafía adversidades y refrenda la grandeza humana de su gente.

Con humildad sienten como suya la instalación y saben lo importante de no perder un segundo ante cada equipo y mucho menos en las operaciones.

Jóvenes y experimentados ingenieros y técnicos cuando de andar de prisa se trata por la situación del sistema eléctrico nacional no andan pensando en qué turno les corresponde, se juntan para entre todos calentar y arrancar los motores.

El ingeniero Gustavo González Ramos, director del emplazamiento, con mucha nobleza conduce cada misión, a su conocimiento y experiencia agrega el carácter afable, sin dejar a un lado la exigencia.

Este miércoles en la noche, otra vez lo lograron; en medio de la desconexión del Sistema Electroenergético Nacional, demostraron no solo la capacidad de aportar cuando más se necesita sino valor, hidalguía.

Ante un disparo del microsistema creado en la provincia, dos motores, el 7 y el 12, se incendiaron, bastaron segundos para poder llevar a la realidad lo ejercitado con el Cuerpo de Bomberos. Usaron los medios, obreros y jefes, en uno solo, sofocaron el fuego, no se aminalaron y en menos de una hora estaban en plena labor.

El Jefe de turno, asmático, inhaló humo y pol del extintor, por lo que recibió atenciones médicas de inmediato.

Les acompañaban las máximas autoridades políticas y gubernamentales del territorio, Yanisleydis Fernández López y Octavio Alonso García, luego se sumaron otros para enaltecer tanta valentía.

Permanecen en acción, y en las primeras horas de hoy devolvieron a la utilidad los dos motores averiados, la víspera.

Retomaron la entrega de generación con 11 motores y apoyan desde ese sitio al sistema nacional, lo hacen con legítimo compromiso y ese orgullo de hacer siempre algo bueno por los demás.

/lrc/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube