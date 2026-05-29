Irán realiza un ataque de represalia tras una ofensiva de EE.UU

Las fuerzas iraníes realizaron este jueves un ataque de represalia contra posiciones de EE.UU. en la región tras una ofensiva de Washington contra la República Islámica.
El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica comunicó que la operación se efectuó en respuesta a un bombardeo estadounidense en una zona cercana al aeropuerto de la ciudad portuaria de Bandar Abbas. El objetivo fue una base aérea de EE.UU. desde donde se originó el ataque, precisaron.
«Esta respuesta constituye una seria advertencia al enemigo: ningún acto de agresión quedará impune, y si se repite, nuestra respuesta será aún más contundente», advirtieron sin revelar mayores detalles sobre la operación.
Ataque estadounidense
Previamente, Reuters reportó que el Ejército estadounidense bombardeó una instalación militar iraní en el área del estrecho de Ormuz, en medio de la frágil tregua entre Washington y Teherán y las conversaciones para alcanzar la paz.
De acuerdo con la fuente, el emplazamiento militar representaba una «amenaza para las fuerzas estadounidenses y el tráfico marítimo comercial en el estrecho de Ormuz».
Al mismo tiempo, la agencia iraní Fars News informó que se escucharon tres explosiones en Bandar Abbas, uno de los principales puertos del país persa ubicado en la estratégica vía marítima.
Donald Trump anunció el sábado de la semana pasada que, tras una «muy buena» llamada telefónica con distintos jefes de Estado de Oriente Medio, un acuerdo de paz con Irán estaría muy cerca de concretarse. «Actualmente se están debatiendo los aspectos y detalles finales del acuerdo, que se anunciará en breve.
Además de muchos otros elementos del acuerdo, el estrecho de Ormuz se abrirá», escribió el mandatario en su cuenta de Truth Social.
Sin embargo, el mandatario norteamericano no cesó en sus amenazas contra la nación persa. La misma jornada, afirmó que existía un «50/50» de posibilidades de lograr un acuerdo con Irán o, por el contrario, hacerlos «volar por los aires» reanudando la guerra.
Este lunes, EE.UU. llevó a cabo ataques en el sur de Irán para «proteger» a sus tropas desplegadas en la región de eventuales «amenazas» procedentes del país persa.
Irán y Estados Unidos avanzan hacia un posible acuerdo sobre Ormuz
El gobierno iraní aseguró hoy que Washington se comprometió a levantar el bloqueo naval impuesto contra el país persa, a cambio del restablecimiento del tráfico marítimo comercial en el estrecho de Ormuz a niveles previos al conflicto.
Según informó la televisión estatal iraní, el entendimiento forma parte de un borrador de memorando de 14 puntos entre Teherán y Washington, mediado por Pakistán.
De acuerdo con el reporte, Irán aceptaría normalizar la navegación comercial a través del estrecho de Ormuz en un plazo de un mes, mientras Estados Unidos levantaría las restricciones marítimas impuestas desde abril.
El informe señaló que los buques militares quedarían excluidos del acuerdo y que la supervisión de las rutas marítimas sería coordinada conjuntamente por Irán y Omán.
Asimismo, indicó que Washington se comprometió a reducir su presencia militar en las zonas cercanas a Irán, aunque continúan las negociaciones sobre el alcance de esa retirada.
La televisión iraní precisó que el eventual memorando podría ser presentado ante el Consejo de Seguridad de la ONU para su adopción como resolución vinculante, si ambas partes logran un acuerdo definitivo en un plazo de 60 días.
Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no emitieron comentarios sobre la información divulgada por medios iraníes.
Estados Unidos e Israel iniciaron el 28 de febrero una ofensiva militar contra Irán, que respondió con ataques dirigidos contra objetivos israelíes y posiciones estadounidenses en varios países árabes, antes de que ambas partes acordaran un alto el fuego temporal el pasado 8 de abril.
En marzo, Teherán anunció restricciones al tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz, una de las rutas energéticas más estratégicas del mundo, mientras Washington impuso posteriormente un bloqueo a puertos iraníes, incluidos los situados en esa vía marítima.
El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró recientemente que las negociaciones con Irán sobre la mayoría de los puntos del acuerdo están prácticamente concluidas, aunque aún permanecen pendientes algunos detalles con países de Oriente Medio.
(Tomado de Prensa Latina)